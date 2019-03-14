HABER

Doktorlara bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada görev yapan doktorları görevleri başında tek tek ziyaret edip, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Doktorlara bayram ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada görev yapan doktorları görevleri başında tek tek ziyaret edip, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Vatandaşa hizmet noktasında en kutsal görevlerden birinin de doktorluk olduğunu belirten Başkan Aktaş, “14 Mart Tıp Bayramı, bundan 100 yıl önce 1919 yılında birinci dünya savaşı sonrasında İstanbul’un işgal edildiği yıllarda tıp öğrencilerinin yabancı işgal kuvvetlerine karşı başlattıkları protestodur. Günümüzde tıp alanında önemli mesafeler kat ettik. Bunda Cumhurbaşkanımızın, sağlık bakanlarımız ve hükümetimizin ufku ve öngörüsü olduğu gibi fedakârâne bir şekilde bu işi yapan değerli hocalarımız ve sağlık çalışanlarımızın emek ve katkıları var. Bugün dünyanın birçok ülkesinin başaramadığını başardıysak bu güçlü duruşun ve birlikteliğin neticesindedir diye düşünüyorum. Bursa’da da çok önemli sağlık kurumları var. Hepsini gezmeyi çok arzu ederiz. Ben bütün hastanelerimizdeki sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum” dedi.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy da bu anlamlı günde kendilerini ziyaret eden Başkan Aktaş’a, teşekkür etti.
Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Doktorlara bayram ziyareti

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Haliç Üniversitesinde Tıp Bayramı kutlandıHaliç Üniversitesinde Tıp Bayramı kutlandı
Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a fahri başkanlıkGemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a fahri başkanlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç adam intihar için çıktı ama o anlarda akıllara bakın hangi soru takıldı!

O intihar için çıktı ama akıllardaki soru bambaşkaydı!

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.