HABER

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş karar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 18:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında bir hekime klavye fırlatan, başka bir hekimi de yumrukla darp eden şahıs tutuklandı.Bayraklı’da bulunan 20 No’lu Aile Sağlık Merkezine gidip rapor isteyen; ancak isteğine olumsuz yanıt alınca Dr.

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş karar

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında bir hekime klavye fırlatan, başka bir hekimi de yumrukla darp eden şahıs tutuklandı.
Bayraklı’da bulunan 20 No’lu Aile Sağlık Merkezine gidip rapor isteyen; ancak isteğine olumsuz yanıt alınca Dr. Mahide Agara’ya bilgisayar klavyesi fırlatıp, Dr. Alper Durmuş Sönmez’e de yumruk atan Birkan Y., polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Kalbinde pil olan Sönmez’e yumruk attıktan sonra fenalaşmasına da yol açan şahıs için mahkemeden karar çıktı. Darp edilen doktorların şikayetçi olduğu Birkan Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olay sonrası fenalaşarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Dr. Alper Durmuş Sönmez ise taburcu edildi.

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş karar

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Ankara'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklamaAnkara'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaUyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.