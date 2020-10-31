HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktorlara Trump’tan Eleştiri Biden’dan Destek

Doktorlara Trump’tan Eleştiri Biden’dan Destek

31.10.2020 03:53 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, Corona virüsü vakalarının hızla yeniden arttığı ortabatıdaki eyaletlerde destekçileriyle buluştu

Doktorlara Trump’tan Eleştiri Biden’dan Destek

Başkan Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, Corona virüsü vakalarının hızla yeniden arttığı ortabatıdaki eyaletlerde destekçileriyle buluştu. Trump, doktorları Corona virüsü salgınından fayda sağlamakla suçlarken Biden ise Trump’ın salgına teslim olduğunu söyledi.

Seçim kampanyası için Wisconsin’e giden Trump, geçen hafta yeni vakaların iki katına çıktığı eyalette Vali’den salgının yayılmasına karşı alınan önlemleri kaldırmasını istedi. Binlerce kişinin bulunduğu mitingde çok sayıda kişinin maske takmadığı gözlendi.

Trump, "Eyaletinizi açmalısınız ve bunu hızla yapmalısınız" dedi.

Cuma günü önceki durağı Michigan’da ise Trump ABD sağlık sistemini eleştirmiş ve "Biri Corona virüsünden ölünce doktorlarımız daha fazla para kazanıyor" demişti.

Trump geçen Cumartesi günü düzenlediği mitingde de doktorların ve hastanelerin Corona virüsünü ölüm nedeni olarak gösterdiklerinde daha fazla para aldıkları iddiasında bulunmuştu.

Minnesota eyaletindeyse Joe Biden, Trump’ı virüse karşı mücadelede ‘‘pes etmekle’’ suçladı. Biden Trump’ın virüse yakalananları tedavi eden sağlık personeline "saldırmaması" gerektiğini söyledi.

Biden, "Donald Trump’ın aksine biz bu virüse boyun eğmeyeceğiz" dedi. Araçları içinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizilen destekçileri, kornalarıyla Biden’a destek verdi.

ABD’de son dönemde yaşanan rekor düzeydeki vaka artışı hastaneleri zor durumda bırakıyor.

3 Kasım seçimleri öncesinde Reuters/Ipsos anketinin kamuoyu yoklamasına göre ülke genelinde Biden’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 52, Trump’ı destekleyenlerin oranıysa ise yüzde 42.

Başkan Trump’ın ziyaret ettiği Michigan ve Wisconsin eyaletleri, Pennsylvania’nın da yer aldığı üç sanayi sektörü eyaletinden biri. Pennsylvania'da 2016 seçimlerini az farkla Trump kazanmıştı.

Reuters/Ipsos’un anketine göre Biden, Michigan ve Wisconsin’de 9 puanla; Pennsylvania’da 5 puanla önde görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Bakan Koca depremin bilançosunu açıkladıBakan Koca depremin bilançosunu açıkladı
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En Çok Okunan Haberler
Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtarıldı
Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtarıldı
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...
Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Diğer Haberler
İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremi ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Koca depremin bilançosunu açıkladı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı
Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız
Bakan Koca'dan 'İzmir' paylaşımı
Bakan Dönmez'den deprem bölgesi için flaş elektrik ve doğalgaz açıklaması
Elektrik ve doğalgaz kesintisi için flaş açıklama
Bakan Pakdemirli'nin enkaz altında telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.