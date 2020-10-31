Doktorlara Trump’tan Eleştiri Biden’dan Destek

Başkan Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, Corona virüsü vakalarının hızla yeniden arttığı ortabatıdaki eyaletlerde destekçileriyle buluştu. Trump, doktorları Corona virüsü salgınından fayda sağlamakla suçlarken Biden ise Trump’ın salgına teslim olduğunu söyledi.

Seçim kampanyası için Wisconsin’e giden Trump, geçen hafta yeni vakaların iki katına çıktığı eyalette Vali’den salgının yayılmasına karşı alınan önlemleri kaldırmasını istedi. Binlerce kişinin bulunduğu mitingde çok sayıda kişinin maske takmadığı gözlendi.

Trump, "Eyaletinizi açmalısınız ve bunu hızla yapmalısınız" dedi.

Cuma günü önceki durağı Michigan’da ise Trump ABD sağlık sistemini eleştirmiş ve "Biri Corona virüsünden ölünce doktorlarımız daha fazla para kazanıyor" demişti.

Trump geçen Cumartesi günü düzenlediği mitingde de doktorların ve hastanelerin Corona virüsünü ölüm nedeni olarak gösterdiklerinde daha fazla para aldıkları iddiasında bulunmuştu.

Minnesota eyaletindeyse Joe Biden, Trump’ı virüse karşı mücadelede ‘‘pes etmekle’’ suçladı. Biden Trump’ın virüse yakalananları tedavi eden sağlık personeline "saldırmaması" gerektiğini söyledi.