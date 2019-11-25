Doktorlardan açık mektup: Assange acilen tedavi edilmezse ölebilir

İngiltere İçişleri Bakanı’na hitaben kaleme alınan mektupta, Assange’ın acilen tedavi edilmezse cezaevinde ölebileceği belirtildi.Sekiz ülkeden 60 doktor, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlık durumunun alarm verici olduğu ve acilen tedavi edilmesi gerektiği yönünde bir mektup kaleme aldı. Press Association’ın haberine göre, doktorlar İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e gönderdikleri mektupta , 48 yaşındaki Assange’ın tedavi için acilen hastaneye nakledilmesini talep ederek, bu adımın atılmaması halinde Assange'ın cezaevinde hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, İngiltere’de cezaevinde bulunan Assange’ın hem fiziki hem de ruhsal durumunun uzmanlar tarafından tahkik edilmesi gerektiği belirtildi. Doktorlar, WikiLeaks kurucusunun sağlık durumunun cezaevinde giderek kötüleştiğini kaydetti.

İngiliz basınında, 16 sayfalık mektupta doktorların, "Mevcut verilere göre, acil bir tahkik ve tedavi gerçekleşmezse sayın Assange’ın cezaevinde hayatını kaybedebileceği yönünde ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. Mektupta, Assange’ın durumunun aciliyetini vurgulayan doktorlar, "Kaybedecek zaman yok" diye yazdı.