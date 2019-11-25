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Doktorlardan açık mektup: Assange acilen tedavi edilmezse ölebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 18:39 | Son Güncelleme

Sekiz farklı ülkeden 60 doktor, Assange’ın sağlık durumununa ilişkin bir mektup yazdı.

İngiltere İçişleri Bakanı’na hitaben kaleme alınan mektupta, Assange’ın acilen tedavi edilmezse cezaevinde ölebileceği belirtildi.Sekiz ülkeden 60 doktor, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlık durumunun alarm verici olduğu ve acilen tedavi edilmesi gerektiği yönünde bir mektup kaleme aldı. Press Association’ın haberine göre, doktorlar İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e gönderdikleri mektupta , 48 yaşındaki Assange’ın tedavi için acilen hastaneye nakledilmesini talep ederek, bu adımın atılmaması halinde Assange'ın cezaevinde hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, İngiltere’de cezaevinde bulunan Assange’ın hem fiziki hem de ruhsal durumunun uzmanlar tarafından tahkik edilmesi gerektiği belirtildi. Doktorlar, WikiLeaks kurucusunun sağlık durumunun cezaevinde giderek kötüleştiğini kaydetti.

İngiliz basınında, 16 sayfalık mektupta doktorların, "Mevcut verilere göre, acil bir tahkik ve tedavi gerçekleşmezse sayın Assange’ın cezaevinde hayatını kaybedebileceği yönünde ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. Mektupta, Assange’ın durumunun aciliyetini vurgulayan doktorlar, "Kaybedecek zaman yok" diye yazdı.

Mektupta, ABD, Avustralya, İngiltere, İsveç, İtalya, Almanya, Sri Lanka ve Polonya’dan doktorların imzasının bulunduğu belirtildi.

BM Raportörü: Psikolojik işkence belirtileri gösteriyor

İngiliz Guardian gazetesi doktorların Assange’ın sağlık durumuna ilişkin tespitlerinin geçen Ekim ayında Londra’daki duruşmasındaki görünümü ve Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Nils Melzer’in raporuna dayandırdıklarını yazdı.

Melzer, Julian Assange'ın içinde bulunduğu tutukluluk şartlarının çok kötü ve "insanlık dışı" olduğunu dile getirmişti. BM Raportürü, Assange'ın kötü ve keyfi muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu dile getirmişti. Melzer ayrıca, Assange’ın psikolojik işkencenin tipik belirtilerini gösterdiğini kaydetmişti. Tutuklandığı geçen Nisan ayından bu yana ilk kez geçtiğimiz Ekim ayındaki duruşmada kamuoyunun karşısına çıkan Assange’ın ürkek tavırları dikkat çekmiş, kendi doğum tarihini hatırlamakta ve kendisine yöneltilen soruları cevaplamakta zorluk çektiği gözlemlenmişti.

Assange’ın, casusluk suçlamaları nedeniyle ABD’ye iade davası 25 Şubat 2020’de görülecek.

Kurucusu ve baş editörü olduğu Wikileaks sayfasında ABD makam ve kurumlarına ait gizli yazışmaları yayınlayan Assange, bu ülkeye teslim edilme endişesi taşıyor. Assange'ın, böyle bir durumda ABD'de yargılanması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

DW,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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