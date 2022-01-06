Doktorlardan CDC’nin Corona Kararlarına Eleştiri

Amerikan Tıp Derneği (AMA) Washington’un karantina ve izolasyon konusundaki kılavuzunun kafa karıştırıcı olduğunu ve Covid-19’un daha fazla yayılmasına neden olabileceğini söyleyerek eleştirdi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 4 Ocak’taki son Covid kılavuzu güncellemesinde, beş günün ardından izolasyondan çıkacak hastaların hızlı antijen testi yapmalarını zorunlu tutmamıştı.

AMA bir açıklama yayınlayarak, ‘‘Pozitif Covid-19 testinin ardından başlayan izolasyonu sonlandırmak için negatif test zorunluluğu getirilmeli. Bir kişinin Covid-19 virüsünü taşıyıp taşımadığını bilmeden toplum içine karışması virüsün daha fazla yayılmasına neden olabilir’’ uyarısında bulundu.

CDC geçen hafta Covid-19’a yakalanan kişilerin semptomları olmaması durumunda 10 gün olan izolasyon süresini beş günde tamamlayabileceklerini kaydetmişti. CDC dün de 17 ülkeden 113 çalışmanın verilerinin hastalığın en bulaşıcı zamanının ilk günleri olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek bu kararının arkasında durmuştu.

AMA ise doktorların, bu tavsiyelerin hastaları riske atmasından ve sağlık sistemini daha çok baskı altına sokmasından endişe ettiğini belirtti.

Hastaneye yatma oranları arttı

Corona virüsünün Omicron varyantı ABD’de hızla yayılarak hastaneye yatma oranlarını arttırırken test sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor.

AMA, Biden yönetimine Covid-19 test üretimini ve dağıtımını arttırma çağrısı yaparak, tedarik sıkıntısının kısaltılmış izolasyon sürelerinin test olmaksızın sona erdirilmesini haklı göstermediğini söyledi.

ABD’de yedi günlük yeni Covid-19 vakalarının ortalaması 540 bine çıktı. Bu art arda sekiz gün boyunca görülen en yüksek vaka ortalaması. Covid-19 hastalarının hastaneye yatma oranı son yedi günde yüzde 45 artarak 111 bin ile geçen yılın Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Maryland eyaleti 4 Ocak’ta hastaneye yatma oranlarının pandeminin en yüksek seviyesine ulaşmasıyla 30 günlük acil durum ilan etti.

Delaware, Illinois, Ohio, Vermont ve başkent Washington’da hastaneye rekor sayıda Covid-19 hastası kaldırıldı. Eyalet nüfusuna göre Covid-19 vakalarının hastaneye yatma oranında Delaware’in ardından ikinci en yüksek oranın görüldüğü Ohio’da hastaneler hasta sayılarıyla baş etmekte zorlanıyor.

Reuters haber ajansının verilerine göre şimdiye kadar Covid-19’dan kaynaklanan can kayıpları ise günde ortalama bin 300 seviyesinde sürüyor.

