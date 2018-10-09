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Doktorlardan internette hızla yayılan modayla ilgili flaş uyarı: İdrarınızı içmeyin!

09.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Doktorlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek, haşimoto ve fibromiyalji gibi hastalıklardan kurtulmak ve cildi güzelleştirmek adına içilen idrara tepki gösterdi. Ve 'idrar terapisinin' sakıncalarıyla ilgili olarak halkı uyardı.

Doktorlardan internette hızla yayılan modayla ilgili flaş uyarı: İdrarınızı içmeyin!

Doktorlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek, haşimoto ve fibromiyalji gibi hastalıklardan kurtulmak ve cildi güzelleştirmek için içilen idrarın bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabileceğini, idrarın yararlı olduğu konusunda hiçbir bilimsel verinin olmadığını söylüyor.

İdrar içenler anlatıyor:

İngiltere'nin Newington kentinde yaşayan 33 yaşındaki eski yoga öğretmeni Kayleigh Oakley, Press Association ajansına neden kendi idrarını içmeye başladığını anlatırken, "İdrarın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, genel olarak sağlığa iyi geldiğini ve cildi güzelleştirdiğini duydum ve denemeye karar verdim" dedi.

'Cildim ışıldamaya başladı'

2 yıldır, her sabah kalkınca bir sürahi idrar içtiğini ve pamukla yüzüne de idrar sürdüğünü belirten Oakley, cildinin "ışıldamaya başladığını" söyledi.

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'120 kilodan 60 kiloya düştüm'

Kanada'nın Alberta eyalatinde yaşayan Leah Sampson adlı 46 yaşındaki bir kadın da Sun gazetesine idrar içerek 120 kilodan 60 kiloya düştüğünü anlattı.

Sampson, "Bir arkadaşım idrar terapisiyle ilgili bir YouTube videosu gönderdi. Sabah banyoda elime işeyip bir avuç idrar içtim. Çok tuzlu olduğunu gördüm ve sonrasında tuz tüketmeyi tamamen bıraktım" diye konuştu.

Leah Sampson şimdi idrarı sadece içmekle kalmayıp, dişlerini fırçaladıktan sonra gargara yaptığını ve hatta göz damlası olarak kullandığını söylüyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah sizi bildiği gibi yapsın.
sanki su yerine idrarımızı içiyorduk
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