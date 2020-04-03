Doktorlardan ırkçı talep: Aşı önce Afrika'da denensin!

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda koronavirüs salgını ve geliştirilen aşılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının koronavirüse karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.

Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da 'hayat kadınları' üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

'SÖMÜRGE BİTMEDİ'

Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.