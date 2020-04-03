Doktorlardan ırkçı talep: Aşı önce Afrika'da denensin!

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda koronavirüs salgını ve geliştirilen aşılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının koronavirüse karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.
Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da 'hayat kadınları' üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.
Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.
Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
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Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyi'ne bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti.
Gazeteci Sihame Assbague de "Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan iki doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır" diye konuştu.
Doktorların sözlerine bir tepki de futbolcu Didier Drogba'dan geldi. "Bunu dikkate almaya devam etmek tamamen akıl almaz. Afrika bir test laboratuvarı değildir" diyen 42 yaşındaki eski golcü "Bu aşağılayıcı, yanlış ve derin bir şekilde ırkçı sözleri yürekten kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Drogba, "Afrika’yı süregelen Kovid-19'dan kurtaralım. Dünya ekonomisini baltalayan ve dünya çapında nüfusları yıkıcı bir şekilde etkileyen virüsten kendimizi kurtaralım. Afrikalı insanları birer kobay olarak görmeyin. Bu tamamen iğrenç… Afrikalı liderlerin, halklarını bu korkunç teorilerden koruma sorumluluğu var. Tanrı bizi korusun!" dedi.
Drgoban'nın yanı sıra, Afrikalı yıldız futbolcular Samuel Eto'o ve Demba Ba da iki Fransız doktora sert tepki gösterdi.
Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz" yorumunu yaptı.
Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta "Afrika sizin oyun alanınız değil" ifadelerini kullandı.