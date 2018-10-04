"Doktorlarımıza yönelen saldırıları lanetliyorum"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, doktorların görevinin sağlık, sıhhat dağıtarak insanların canlarını kurtarmak olduğunu belirterek, "Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır." dedi.

Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin Karşıyaka ilçesindeki Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılında 76 üniversite bulunurken bu rakamın şu anda 206'ya ulaştığını, bu üniversitelerden 9'unun İzmir'de yer aldığını bildirdi.

Kentteki üniversitelerde 200 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Yıldırım, 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere ve hocalara başarılı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ilk kez üniversite isminin 14 Haziran 1935'de Dil Tarih Coğrafya fakültelerinin kurulmasıyla başladığını anımsatan Yıldırım, Osmanlı döneminde eğitim önemli seferberliğinin 2. Abdülhamit döneminde başlatıldığını ifade etti.

Yıldırım, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinin bilgiye sahip olduğunu aktararak, "Millet olarak daha çok çalışacağız, bilgiye sahip olacağız, bilgiyi üreteceğiz, bir adım öne geçeceğiz. İnsanın olduğu yerde mutlaka farklılık vardır, farklılığın olduğu yerde rekabet vardır. Rekabet başarılı olmak için, öne geçmek için şarttır. Fikri olmayanın fikri yetmeyenin bildiği tek şey şiddettir. Oysa planı, programı, düşünceleri yarıştırmak esastır ülkemize ve insanımıza ancak bu şekilde hizmet edebiliriz. Siyaset eğer insana hizmet ediyorsa, insanlarımızın yüzünü güldürüyorsa o zaman bir anlam ifade eder. O halde gün hedeflere odaklanma zamanıdır, büyük hedeflerden uzaklaştığımızda birbirimizle uğraşır enerjimizi boşa harcamış oluruz." dedi.