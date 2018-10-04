"Doktorlarımıza yönelen saldırıları lanetliyorum"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, doktorların görevinin sağlık, sıhhat dağıtarak insanların canlarını kurtarmak olduğunu belirterek, "Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır." dedi.
Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin Karşıyaka ilçesindeki Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılında 76 üniversite bulunurken bu rakamın şu anda 206'ya ulaştığını, bu üniversitelerden 9'unun İzmir'de yer aldığını bildirdi.
Kentteki üniversitelerde 200 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Yıldırım, 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere ve hocalara başarılı diledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ilk kez üniversite isminin 14 Haziran 1935'de Dil Tarih Coğrafya fakültelerinin kurulmasıyla başladığını anımsatan Yıldırım, Osmanlı döneminde eğitim önemli seferberliğinin 2. Abdülhamit döneminde başlatıldığını ifade etti.
Yıldırım, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinin bilgiye sahip olduğunu aktararak, "Millet olarak daha çok çalışacağız, bilgiye sahip olacağız, bilgiyi üreteceğiz, bir adım öne geçeceğiz. İnsanın olduğu yerde mutlaka farklılık vardır, farklılığın olduğu yerde rekabet vardır. Rekabet başarılı olmak için, öne geçmek için şarttır. Fikri olmayanın fikri yetmeyenin bildiği tek şey şiddettir. Oysa planı, programı, düşünceleri yarıştırmak esastır ülkemize ve insanımıza ancak bu şekilde hizmet edebiliriz. Siyaset eğer insana hizmet ediyorsa, insanlarımızın yüzünü güldürüyorsa o zaman bir anlam ifade eder. O halde gün hedeflere odaklanma zamanıdır, büyük hedeflerden uzaklaştığımızda birbirimizle uğraşır enerjimizi boşa harcamış oluruz." dedi.
- "Tarihin en vahşi en alçak darbe girişimi"
Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve ayakta kalabilmek için daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bu işgalci güçler doğrudan işgal yapmaz 5'inci kol faaliyetleriyle, kuklalarıyla, satılmış hainler marifetiyle görevlerini ifa eder, hedeflerini gerçekleştirirler. Hatırlayın 15 Temmuz tarihimizin en vahşi, en alçak darbe girişiminde bulunan bu hainlerin hedefi ülkemizi kaosa sürüklemek, demokrasiyi yok etmek ve kardeşi kardeşe düşürmek. O gece Cumhurbaşkanının dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve yüce milletin meydanlara inmesi neticesinde ay yıldızlı al bayrağımız inmemiş, ezanlar dinmemiştir. Ve alçaklar emellerine ulaşamamıştır. O gece mensubu olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Meclisimiz de bombalar altında 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' nidalarını yükselmiştir. Onlar (FETÖ) milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve seçilmiş hükümete karşı giriştikleri bu alçak kalkışmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar, ödeyeceklerdir. Herkes emin olsun 15 Temmuz gecesi her biri bir kahraman olan 251 şehidimiz 2 bin 191 gazimizin hesabı onların burunlarından fitil fitil gelecek şekilde soruluyor."
- Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara da değindi, 2 gün önce bir doktorun cinayete kurban gittiğini anımsattı.
Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Doktorların görevi sağlık, sıhhat dağıtarak insanların canlarını kurtarmak, onların hayata tutunmasını sağlamak. Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır. Ama sormamız gereken bir başka soru da nasıl böyle çok kolayca, gözünü kırpmadan cana kıyan bir nesil yetişiyor. Bunu da sorgulamamız lazım. Ve dönüp eğitim sistemimizi maneviyat odaklı, insan odaklı, sevgi odaklı, kardeşlik odaklı tekrar gözden geçirmemiz lazım. İnsan yaratılış gayesinden uzaklaşmadan hayatı boyunca fikirlerinin, inançlarının ideallerinin peşinde olmalıdır. Zorluklar karşısında yılmayacağız. Bir insan ile aynı fikirde olmamak kavga gerekçesi olamaz. Gayrimeşru şiddet yöntemleriyle bugüne kadar elde edilmiş hiçbir hedef yoktur."
Yıldırım, gençlerden bilim ve teknolojiyi yakından takip etmelerini, bu alanlardaki yeni meslek kollarıyla yakından ilgilenmelerini isteyerek Türkiye'nin bilgisiyle kendi teknolojisini üretmesi gerektiğini kaydetti.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise 9'uncu yerleşkelerini Karşıyaka'da açtıklarını, burada 1 poliklinik, 1 eğitim binası ve çok amaçlı salon ile diş hekimliği, kulak burun boğaz, ebelik, fizik tedavi merkezi gibi alanlarda hizmet vereceklerini ifade etti.
Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, öğrenciler ve ilgililer katıldı.
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