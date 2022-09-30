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Doktorların 'çok yaşamaz' dediği iki yüzlü doğan çocuk hayata meydan okuyor

30.09.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son derece ender görülen diprosopus anomalisiyle dünyaya gelen çocuk için doktorlar çok yaşamaz demişti. Baş kısmının ya da yüzdeki bölgelerin anormal bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen ve son derece nadir görülen bu hastalıkla yaşamına devam eden çocuk 18 yaşına geldi.

Doktorların 'çok yaşamaz' dediği iki yüzlü doğan çocuk hayata meydan okuyor

SHH geninin neden olduğu diprosopus anomalisiyle dünyaya gelen çocuk 18’inci doğum gününü kutladı. Doktorlar, çocuk doğduğu zaman ailesine çocuğun çok yaşayamayacağını söylemişti. Tıp dünyasını hayrete düşüren Amerikalı genç, ailesinin desteğiyle yaşamına devam ediyor.

ABD, Missouri'den Tres Johnson, ' Sonic the Hedgehog ' (SHH) geninin neden olduğu kraniyofasiyal duplikasyon olarak bilinen anomaliye sahip. Dünyada bu durumla dünyaya gelen kayıtlı sadece 36 kişi yer alıyor.

Anomali, insan kafatasının büyümesini bozarak hastaların ortalama sadece 10 yıl yaşamasına neden oluyor. Tres Johnso o kadar büyük bir yarıkla doğdu ki, burun pasajından yukarı çıkarak sinüs boşluğunu ortaya çıkardı.

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Görüntüsünün yanı sıra günde 400 nöbet geçiren genç, ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya devam ediyor. Doğduğundan beri onlarca operasyon geçiren gencin, birçok sorununu çözülmeye çalışıldı.

"BUGÜN BURADA OLMAYACAKTI"

Annesi Brandy, oğlunu doğurduktan sonra ilk gördüğü anı hatırladı: "Onu odama aldıklarında, tüm monitörleriyle birlikte bir taşıma kutusuna bağlıydı, dokunabildiğim tek şey bacağıydı. Doktorlar Tres'i desteklemeyeceklerdi ve kocam onun için savaşmasaydı bugün burada olmayacaktı"

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Tres, yürümeye başlayan bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olsa da Brandy, yaşamın her alanında kendini geliştirmeye devam ettiğini belirtiyor. Ancak aile, Tres'in durumu çok nadir olduğu için tıbbi yardım bulmakta zorlanıyor.

DİPROSOPUS NE DEMEK?

Diprosopus, baş kısmının ya da yüzdeki bölgelerin anormal bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen ve son derece nadir görülen doğuştan bir hastalıktır. Diprosopus, kraniyofasiyal duplikasyon olarak da biliniyor.

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