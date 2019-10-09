HABER

Doktorların darbedilmesi kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Konya'da iki gün önce, alkollü oldukları öne sürülen 3 kişinin doktorları darbetmesine ilişkin, hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da acil servis polikliniğindeki doktorların, bir hastanın arkadaşları tarafından darbedildiği anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne iki gün önce rahatsızlanan arkadaşlarını getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişinin, görevli doktorları darbetmesi, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, hasta yakınlarının, hastane koridorunda doktorları darbettiği anlar ile orada bulunan vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalışması yer alıyor.

İki gün önce gece saatlerinde rahatsızlanan arkadaşlarını Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniğine getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, görevli doktorlarla tartışmış, doktorlardan Mustafa Öztürk ile Sami Maden'i darbeden Ahmet, Arif ve Emin Ç. olay yerinden kaçmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet ve Arif Ç, tutuklanmıştı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Darbedilen doktorların tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Aydın'da 'kötü koku' rahatsızlığıAydın'da 'kötü koku' rahatsızlığı
Başkan’dan Trump’a sert karşılıkBaşkan’dan Trump’a sert karşılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp doktor güvenlik kamerası Konya

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

PKK'nın kış üstlenmesine darbe! 109 terörist etkisiz hale getirildi

Örgütün kış üstlenmesine darbe

Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

İstanbulun en işlek köprülerinden biri! Tehlike saçıyor

Son dakika: Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Emine Bulut cinayeti davası başladı! Avukatı şoke eden gerçeği açıkladı

Emine Bulut davası başladı! Avukatı şoke eden gerçeği açıkladı

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da korkunç kaza! Ekipler harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.