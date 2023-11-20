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  4. Doktorların park kavgası kanlı bitti! Meslektaşını göğsünden bıçakladı

Doktorların park kavgası kanlı bitti! Meslektaşını göğsünden bıçakladı

20.11.2023 22:25 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da aynı apartmanda oturan iki doktor arasında araç parkı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada üroloji doktoru N.A.K., aracından çıkardığı bıçakla çocuk doktoru meslektaşını göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Meslektaşını bıçaklayan doktor kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

Doktorların park kavgası kanlı bitti! Meslektaşını göğsünden bıçakladı

Aksaray'daki olay Şifahane Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda ikamet eden Çocuk Doktoru M.D. (34) ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Üroloji Doktoru N.A.K. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda N.A.K., aracında bulunan bıçakla Doktor M.D.'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Yaralı doktor 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bıçaklandığı ihbarında bulundu.

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Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

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Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan doktor burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşını bıçaklayan doktor ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Doktor Aksaray
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