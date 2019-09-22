HABER

Doktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun süre tedavi gören ve doktorların yaşamasının zor olduğunu söylediği 59 yaşındaki Gülşen Taşçı, başladığı sporla sağlığına kavuştu.59 yaşındaki Gülşen Taşçı, 2008 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun süre tedavi gören ve doktorların yaşamasının zor olduğunu söylediği 59 yaşındaki Gülşen Taşçı, başladığı sporla sağlığına kavuştu.
59 yaşındaki Gülşen Taşçı, 2008 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Taşçı’nın karaciğerinde 17 santim tümör olduğunu tespit etti. Ameliyat esnasında safra kesesi alınan kadının akciğeri tümörden temizlendi. Taşçı’nın ameliyatta bağırsağının bir bölümü de alındı. Ameliyatın ardından tedavisi devam eden Taşçı’ya kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaya başlandı. Tedavileri devam eden Taşçı, bu kez grip aşısından rahatsızlandı. Aşıdan 2 gün sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Taşçı’nın akciğerlerinin zedelendiği tespit edildi. Taşçı, tedavi için dolaştığı doktorlardan çare bulamadı. Tedavi gördüğü sırada kortizon ilaçları verilen yaşlı kadın nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelen Taşçı, işaretlerle kendini ifade eder duruma geldi. Tekrar hastaneye kaldırılan Taşçı’nın tetkikler sonucu ciğerlerinin bittiği söylenerek yaşayamayacağı belirtildi. Doktorların “yaşayamaz” demesine aldırış etmeden hayata tutunan Taşçı, sağlığı için arayış içine girdi. Yaptığı araştırmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi ile tanışan Taşçı, birçok kadının bu proje kapsamında uzmanlar eşliğinde spor yapabildiğini öğrendi. Spora başlayarak düzenli bir şekilde hastalıkların üzerine gitmeye başlayan Taşçı, kısa süre sonra yaşadığı sağlık problemlerinin üstesinden geldi.

“İnanın ziyaretime gelen kişiye kapıyı bile açamıyordum”
Yaşadığı o zorlu süreci anlatan Taşçı, “Farklı sancılarım vardı, 2008 yılında doktora gittim. Hastaneye gittiğimde benden bir ultrason çektirmemi istediler. Orada ultrasonu çeken bayanın kendi kendisine söylediğini gördüm. Ben de hayırdır ne var diye sordum. O da, ‘Karaciğerinizde 17 santim büyüklüğünde bir tümörünüz var’ dedi. Çok güçlü bir bayan olduğumu zannediyordum ama o an gücümü yitirmiştim. Ameliyata alındım. Ameliyat öncesinde çok küçük bir kurtulma imkanımın olduğunu söylediler. Çünkü tümörün çok büyüdüğünü ve ameliyat anında bulaşabileceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ameliyat anında tümör alınmış ama yine de bağırsaklarıma, safra keseme ve akciğerime bulaştı. Nefes alamadıkça da doktorlar bana kortizon yüklemeye başladılar. O kadar çok kortizon alıyordum ki artık yemem içmem kısıtlanmıştı. En sonunda hava alma cihazlarına bağlandım. İnanın ziyaretime gelen kişiye kapıyı bile açamıyor, kendi ihtiyaçlarımı hiç göremiyordum. Her şeyimi eşim yapıyordu. Artık öyle bir konuma geldi ki kendimi hiç idare edemiyordum” dedi.

“Su içmenin bile ne kadar zor olduğunu öğrendim”
Aldığı eğitimle doğru nefes alıp, sağlık problemlerinin üzerinden geldiğini ifade eden Taşçı, “Arkadaşım vasıtasıyla bu proje ile tanıştım. Bu merkeze geldim. Ben doğru nefes almasını bilmiyordum, normal hareket edemiyordum. Burada hocamın bana öğrettikleri ile doğru nefes almayı öğrendiğimde daha güzel bir şekilde yürüdüğümü fark ettim. Su içmenin bile ne kadar zor olduğunu yaşadım. Nefesim su almaya yetmiyordu. Su içerken tıkanıyorsunuz. Ama doğru nefes almayı öğrendikten sonra su içmeyi öğrendim. Buraya yoga yapmaya, spora da geliyorum. Buradaki insanlar beni mutlu ediyor. Kadınlar evde boş boş oturup kendilerine dert arayacaklarına buraya gelip spor yaparak veya diğer aktivitelere katılarak kendilerine fayda sağlarlar. Eğer kendilerine fayda sağlayabilirlerse eşlerine ve insanlara fayda sağlamış olurlar. Ben bu projeyi bize sundukları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutundu

Doktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutundu

Doktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutundu

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
2300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, bembeyaz oldu2300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, bembeyaz oldu
Afrika ülkelerinin büyükelçileri Tokat’ta tarihi mekanları gezdiAfrika ülkelerinin büyükelçileri Tokat’ta tarihi mekanları gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.