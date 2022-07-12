Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

Konya'da cuma hutbesinde, öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için eylem yapan doktorlara ve sağlık hizmetine ilişkin ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imamın açığa alındığı öğrenildi.

AÇIĞA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz'da medyaya yansıyan, doktorlara ve sağlık hizmetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imam A.G. açığa alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Valiliğinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya Şehir Hastanesinde Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, görevi sırasında, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmişti.

Türkiye, Konya'da yaşanan doktor cinayetini konuşurken sosyal medyada yayılan bir video tepki çekmişti.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir camide çekildiği iddia edilen görüntülerdeki imamın sözleri tartışma yaratmıştı. Tıp Dünyası adlı hesabın paylaştığı videoda bir imamın, doktorların iş bırakmalarını sert sözlerle eleştirdiği görülmüştü.

Videoda yer alan imamın sözleri şu şekilde:



"Bir doktor öldürüldü deyip de bunu devletin milletin aleyhine ya... Dün hastanelerin hiçbiri görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir; daha fazla doktorların öldürülmesini getirir, tahriktir bu. Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini? Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Sen vardın hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki, "Git bugün grevdeyim." Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Herkes akıllı olsun kardeşim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürülsün, polisimiz şehit olsun, askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esastır. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem, bu kadar millet Cuma Namazı kılmayacak mı? Beni kenara koyarlar, Cuma Namazını kılarlar, ambulans gelir beni alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır."



