Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp rahatsız eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti. Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden Kilis'e geldiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen yıl ağustos ayında yeniden polise başvurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cebrail Can K., Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi. Ancak taciz mağduru doktorun avukatları sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek yeniden rapor alınmasını istedi. Bunun üzerine geçen duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması istendi.