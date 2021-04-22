SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

22.04.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ın antrenmandayken elinde kırık oluşmuştu. Genç file bekçisinin sakatlığında son durumu doktoru açıkladı. İşte detaylar...

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Fenerbahçe’de bu sezon performansı ile beğeni toplayan Altay Bayındır 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı. Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Altay Bayındır’ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

1344637

"HIZLI GERİ DÖNÜŞ YOLUNDA..."

Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takımımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız..." ifadelerini kullandı.

ALTAY NE ZAMAN DÖNECEK?

Altay Bayındır’ın tedavisinde her şey yolunda gittiği takdirde Süper Lig’in son haftasında deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında 23 yaşındaki file bekçisinin takıma katılması planlanıyor.

ALTAY'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 karşılaşmaya çıkan genç eldiven 30 golü kalesinde görürken 10 maçta ise kalesini gole kapattı. Geçen sezon başında sarı lacivertli takıma Ankaragücü’nden transfer edilen Altay Bayındır 69 karşılaşmada forma giydi. 80 gol yiyip 17 maçta ise kalesinde gol görmedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!
F.Bahçeli Attila Szalai'ye 21.5 milyon SterlinF.Bahçeli Attila Szalai'ye 21.5 milyon Sterlin
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Teşekkürler Ufuk hoca, Altay bize acil lazım, hemen gönderiver kalecimizi...
Galatasaray taraftarı olarak geçmiş olsun, bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyorum
umarım en kısa sürede iyileşirsin kral seni seviyoruz

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Süper Lig devleri ilgileniyordu! Sözleşmesini fesh etti

Süper Lig devleri ilgileniyordu! Sözleşmesini fesh etti

Tecrübeli ismin yeni takımı belli oldu

Tecrübeli ismin yeni takımı belli oldu

Avrupa Süper Ligi sonrası flaş gelişme! Yeni lig kuruluyor

Avrupa Süper Ligi sonrası flaş gelişme! Yeni lig kuruluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.