HABER

Doktoru, 'beyin cerrahıyım' diyerek dolandıran sanığa 4 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıtıp, doktor H.Ş.'nin (47), 160 TL'sini aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işsiz Ömer Ü.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıtıp, doktor H.Ş.'nin (47), 160 TL'sini aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işsiz Ömer Ü. (24), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 20 Eylül'de merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki banka şubesinin önünde meydana geldi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde doktor olan H.Ş. ve annesi banka önünde beklerken, Ömer Ü. ile karşılaştı. Doktor ve annesine, kendini 'beyin cerrahı' olarak tanıtan Ömer Ü., trafik kazası geçirdiğini, banka hesabında yüklü miktarda para olduğunu söyledi. Hesabındaki parayı fakirlere yardım etmek için kullanacağını da öne süren Ömer Ü., bankanın işlem ücretini ödemek için H.Ş.'den 160 TL para istedi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Ş.'nin şikayeti sonrası Ömer Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konuldu ve hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Ü. ile avukatı hazır bulunurken şikayetçi H.Ş. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan Ömer Ü., "Annem zararlarını karşıladı. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ömer Ü.'yü, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Ömer Ü.'nün tahliyesine karar verdi.

PARTNER'Bi' Bakıp Geçerim' Diye Başlayıp Gözleriniz Kanayana Kadar İzleyeceğiniz 18 Görüntü'Bi' Bakıp Geçerim' Diye Başlayıp Gözleriniz Kanayana Kadar İzleyeceğiniz 18 Görüntü
Kaçaklar, ısınmak için ateş yakınca yakalandıKaçaklar, ısınmak için ateş yakınca yakalandı
Tabancayla bacanağını vuran şüpheli ve arkadaşı yakalandıTabancayla bacanağını vuran şüpheli ve arkadaşı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.