Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayram Nargüler hakkında yürüttüğü soruşturma tamamladı. Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, mahkemeye gönderildi.

DHA

