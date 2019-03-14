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Doktoru darbeden sanığın yargılanması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Doktoru darbeden sanığın yargılanması başladı

Şanlıurfa'da doktoru darbettiği iddiasıyla hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın avukatı Güldal Beyazağaç Tuncel ile tutuksuz sanık A.K'nın avukatı Serdal Çelik katıldı.

Avukat Tuncel, sanığın müvekkilini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Müvekkilinin "can güvenliği olmadığı" gerekçesiyle tayinini farklı bir şehre yaptırdığını belirten Tuncel, ifadesinin de talimatla alınmasını istedi.

Sanık A.K'nın avukatı Serdal Çelik ise müvekkilinin rahatsız olduğu için mahkemeye katılamadığını ve bir sonraki duruşmada ifade vereceğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık A.K'nın gelecek duruşmada hazır edilmesine, mağdur doktorun ise talimatla ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz 2018'de hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Doktor Darp hastane mahkeme Şanlıurfa

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