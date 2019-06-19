Doktoru darbeden sanıklara hapis cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2'sine darp, birini de iftira suçundan hapis cezası verildi.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar S.Ü, A.Ü, E.Ü. ve F.K. ile avukatları katıldı. Sanık Z.Ü. duruşmaya katılmadı.

Dr. Tuba Çıkmaz ile Sağlık Bakanlığının avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan E.Ü, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek mağdur olduklarını savundu.

Diğer sanık S.Ü. olaydan dolayı pişman olduğunu fakat doktorun da babaları hakkında "Babanız 75 yaşında ölürse ölsün" dediğini ileri sürdü.

Sanık avukatları ise dosyada tehdit ve direnme suçları yönünden bir delil olmadığını belirterek sanıkların beraatlerini talep etti.

Dr. Tuba Çıkmaz'ın avukatı da olayın olumsuz sonuçlarının halen müvekkili üzerinde devam ettiğini söyleyerek sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

- İki sanığa kasten yaralamadan hapis cezası

Mahkeme, sanıklar S.Ü. ve Z.Ü'nün doktor Tuba Çıkmaz'a karşı işlediği "kasten yaralama" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl hapis, eylemin kamu görevlisine karşı işlenilmesi nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılarak 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.