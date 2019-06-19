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Doktoru darbeden sanıklara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Edirne'de kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2'si darp, biri de iftira suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Eylemi ağır tahrik sonucu gerçekleştirdikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında "haksız tahrik" indirimi ve "takdiri indirim nedenleri" uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2'sine darp, birini de iftira suçundan hapis cezası verildi.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar S.Ü, A.Ü, E.Ü. ve F.K. ile avukatları katıldı. Sanık Z.Ü. duruşmaya katılmadı.

Dr. Tuba Çıkmaz ile Sağlık Bakanlığının avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan E.Ü, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek mağdur olduklarını savundu.

Diğer sanık S.Ü. olaydan dolayı pişman olduğunu fakat doktorun da babaları hakkında "Babanız 75 yaşında ölürse ölsün" dediğini ileri sürdü.

Sanık avukatları ise dosyada tehdit ve direnme suçları yönünden bir delil olmadığını belirterek sanıkların beraatlerini talep etti.

Dr. Tuba Çıkmaz'ın avukatı da olayın olumsuz sonuçlarının halen müvekkili üzerinde devam ettiğini söyleyerek sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

- İki sanığa kasten yaralamadan hapis cezası

Mahkeme, sanıklar S.Ü. ve Z.Ü'nün doktor Tuba Çıkmaz'a karşı işlediği "kasten yaralama" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl hapis, eylemin kamu görevlisine karşı işlenilmesi nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılarak 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanıkların eylemi ağır tahrik sonucu gerçekleştirdikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında "haksız tahrik" indirimi ve "takdiri indirim nedenleri" uygulayan mahkeme, sanıkların cezasını 1 yıl 10 ay 15 gün olarak kararlaştırdı.

Mahkeme, Z.Ü'ye verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verirken, S.Ü'nün cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi.

Ayrıca heyet A.Ü, E.Ü ve F.K'nin "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından beraatlerine, "iftira" suçundan ise F.K'nin 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve F.K. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

- Olay

Yaklaşık 1,5 yıl önce Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ı darbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.

Tutuklu şüpheliler ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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