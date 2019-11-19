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Doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çeviren aile hekimi Ali Has'ı (63) darbettiği iddia edilen hasta yakını Mustafa G.

Doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çeviren aile hekimi Ali Has'ı (63) darbettiği iddia edilen hasta yakını Mustafa G. (35) gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hayri Güldüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nde dün meydana gelen olayda, fabrika işçisi Mustafa G., aile hekimine başvurup, kalp ve şeker hastası annesi Fadime G. için onun kimliğini göstererek ilaç yazdırmak istedi. Doktor Ali Has, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Mustafa G., doktora saldırarak, yüzüne vurdu, göğsüne tekme attı. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesiyle hasta yakını odadan çıkarıldı. Doktor Ali Has, polisi arayarak şikayette bulundu. Doktoru darp ettikten sonra kayıplara karışan Mustafa G., polis tarafından evinde gözaltına alındı. Mustafa G., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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