Doktoru darp eden gencin ailesi konuştu

Çapa’da bulunan özel bir hastanede çalışan Dr. Hasan Cabbar’ı darp eden gencin annesi Kıymet Alpkıray, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Oğluna iftira atıldığını söyleyen anne, doktordan kesinlikle para istemediklerini söyledi. Hastanede eşinin tedavisinin doğru yapılmadığını iddia eden Alpkıray, 15 dakikalık bir ameliyat için geldiklerini ancak 69 gün yoğun bakımda kaldıklarını anlattı. Alpkıray ailesi, hastanede yaşanan ihmal iddialarıyla ilgili savcılık kararı ile aldıkları güvenlik kamera görüntülerini de İHA ile paylaştı. 15 dakikalık bir operasyon için Çapa’da bulunan özel bir hastaneye gelen Alpkıray ailesi, 69 gün boyunca kaldığı hastaneden darp iddiası sonrası taburcu edildi. Hastanede kaldığı süre zarfında birçok sıkıntılar yaşadığını belirten 54 yaşındaki Adil Alpkıray’ın ailesi, hastanedeki tedavi süresince tedavinin doğru yapılmadığını ve kalp krizi geçirdikten sonra doktorun hastanın yanında geç geldiğini ileri sürdü. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ameliyattan çıktıktan sonra servise alındığı esnada fenalaşan Adil Alpkıray’ın doktoru Hasan Cabbar’ın telefonla konuştuğu ve o esnada ayakkabılarını temizlediği ve daha sonra buradan ayrıldığı görüldü. Odaya alındıktan kısa bir süre fenalaşan Alpkıray için hastanede ‘Mavi Kod’ uyarısı anonsu yapıldı. Yapılan incelemeler sonrası ise Adil Alpkıray tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi.

‘Eşimin hafızası yerinde değil’ Hastaneye geldiklerinde kısa süreli tedavi olacağından dolayı yakınlarına haber vermediklerini kaydeden Kıymet Alpkıray, “2,5 aydır eşimin hafızası neden kaybolmuş. Bize herhangi bir bilgi vermediler. Biz zorla yalvarıyoruz onlara gelin bakın diye. Halen bize bir şey demediler. Eşimin hafızası yerinde değil. Zaten bizi tanımıyor. Yeni yeni bizi tanımaya çalışıyor. 2 dakika sonra tekrar bizi unutuyor. Şimdi ben oğluma mı üzüleyim, eşime mi üzüleyim bilmiyorum” şeklinde konuştu. Eşinin tedavi sürecini anlatan Kıymet Alpkıray, şunları söyledi: "Aralık ayının 25’inde gün almıştık. Eşimin yumurtalıklarında su toplaması vardı. 15 dakikalık bir operasyon geçirip eve gelecektik. Oraya gittik ve hiç kimseye haber vermedik. Gittiğimiz de eşimi ameliyata aldılar. 40 dakika sonra eşimi çıkardıklarında kendinde değildi. Ben bunu sordum. ’Buna narkoz vermiyordunuz neden bu kendinde değil’. Bana dediler ki ’uykusu var uyuyor’. Ben dedim ’böyle uyumak olmaz’. Asansörden çıkardıkları anda bir ses çıktı kötü bir horlama sesi. İçeriye aldıklarında beni dışarıya çıkardılar. Kapıdan kahkaha sesleri geliyor. Baktım doktorla konuşuyorlar. Kapı aralığından gördüğümde üstünü giydirmişler. Bir daha baktığımda üstündeki elbiseyi makasla yırtıp attılar ortaya. 17 dakika sonra hastaneden ’Mavi Kod’ şeklinde anons ettiler. Baktım herkes bir telaşla koşuyor. En sonunda kalbi durmuş dediler. Bizi oradan aldılar başka bir hastaneye götürdüler. 30 gün yoğun bakımda kaldık. Sonra 4 gün bizi servise aldılar. Küçük bir odaya aldılar. Onun elini ve ayağını bağladılar. Damarı açıktı o sırada kan sulandırıcı verdiler. Tekrar ameliyata aldılar. O küçücük odada işkence çekiyordu. 4 kişi onu tutuyordu. 2 kişi elini 2 kişi ayağını tutuyordu. Bunun tansiyonu çıkıyordu. Onun için biz bağlamaya izin vermedik. Tekrar yoğun bakıma aldılar. Tedavilerini yarım bıraktılar. Biz doktorlara yalvarıyoruz gelin bakın. Elimizde raporları var. Ameliyata giren Dr. Hasan Cabbar’ın gelip görmesi lazım ama bu gelmiyor. Benim oğlumda aradı. 1 gün oraya getirdi. Tahlil istedi. Tahlilden 2 gün sonra ’gel tahlili gör’ dedi doktora. Bu idrarını tutamıyor. Doktor ’gelemiyorum’ dedi. ’Yarın gel’ dedi, ’yarın da gelemiyorum işim olabilir’ dedi. Gelmiyor. Oğlum da dedi ki gidip tekrar getireyim. Bu sefer doktor yine işim ameliyata gireceğim diyerek gelmiyor. Doktor gelmek istemeyince oğlum ile doktor arasında bir tartışma çıkıyor. Doktorun telefonu yere düşüyor. Oğlum dönüyor telefonu alarak doktorun cebine koyuyor ki başkaları almasın diye. Şu anda oğluma gasp suçuyla içeriye atmışlar. Babasının hafızası yerinde değil. Ayağındaki yara açık. Tedavilerini yarım bıraktılar. Kavga olayından sonra bizi de polis zoruyla dışarıya attılar.”

"Oğluma iftira attılar"

Hastaneye sapa sağlam gittiklerini kaydeden Kıymet Alpkıray, "Hastanede ben herkesin içinde söyledim. Elinizi vicdanınıza koyun. Herkes Allah için konuşsun. 2,5 aydır benim çocuklarım ne işe gitmiş ne eve gelmiş ne ben eve gelmişim. Orda yattık, orada kalktık. Hiçbirimiz eve gelmedik. Bunu hepsi biliyor. Kamera kayıtlarını açsınlar. Orada her şey var. Bizim gizli saklımız yok. Ne varsa onlar da açıp kamera kayıtlarından baksın. Sapa sağlam gittik. Fotoğrafları da var. Hiçbir şey yokken şimdi de görüyorsunuz. Oğluma iftira attılar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Benim oğlum bir buçuk milyarın peşinde değildir. Benim oğlum gidip de ondan ameliyat parasını istemez. Öyle biri değil. Oğlumun çalıştığı yer de işi de bellidir. Oğluma bu iftirayı atmasınlar” dedi.

"Televizyonlara konuşmayın, anlaşalım"

Adil Alpkıray’ın kardeşi Mahmut Alpkıray ise “Ben 50 gün boyunca hastanede kaldım. Hastanede günlük 300 lira çay parası veriyordum. Hasan Cabbar eğer yalan konuşmuyor, yüreği yetiyorsa yeğenimle arasında ne konuşmuş telefon kayıtlarını koysun ortaya. Kim kimden para istemiş. Ben 50 gün hastanede kalırken her bir tedavi için didişerek doktoru getiriyorduk. Eğer o hastane sahibi mademki bu kadar cömert ise bizden neden para istemiyor. Kendisinin hatası yok ise abim onun yüzünden yatmıyor ise biz 69 gün hastanede kalıyoruz neden bizden para istemiyor. Neden bugün yeğenimi arayarak anlaşalım diyor. Televizyonlara konuşmayın, anlaşalım. Onun yüzünden abim burada yatmıyorsa, yeğenim cezaevinde yatmıyorsa, ben 50 gün hastanede kalıyorum. Bingöl’e gidip geliyorum. Bir buçuk milyarın peşine düşüyorum. Ben 50 gün kaldığım hastanede doktor Hasan Cabbar’ı sadece bir kez görüyorum. Olay olduktan sonra hastane sahibi hastaneye gelerek ‘Senin yeğenin tutuklanacak’ diyor. Kendisi hakim mi savcı mı? Ben buradan hakim ve savcılara sesleniyorum. Gereken hukuk ne ise ben onu istiyorum. Yeğenim iftira yüzünden cezaevinde kalıyor. Eğer iftira değilse televizyonlara konuşmayın diye neden arıyorlar bizi. Ben şimdi abime mi yanayım, yeğenime mi yanayım” şeklinde konuştu.

Öte yandan Adil Alpkıray’ın aynı hastanede 1 yıl öncesinde aynı doktora gelip tedavi olduğu olduğu öğrenildi.

