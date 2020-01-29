HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktoru darp eden şahıs, öğrencilere burs vererek yargılanmaktan kurtuldu

Doktoru darp eden şahıs, öğrencilere burs vererek yargılanmaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Van’da bir doktoru darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan E.Ö., doktorun 3 çocuğa toplamda 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlıyor.

Van’da bir doktoru darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan E.Ö., doktorun 3 çocuğa toplamda 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlıyor. Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması gibi birçok suçta mağdur ile şüphelileri savcılık kanalıyla uzlaştıran büro, dava açılmadan dosyanın kapanmasını sağlıyor.
Van’daki özel bir hastanede, eşinin doğum sonrasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesini kabul etmeyen E.Ö., hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan A.K.’yi darp etti. Doktorun şikayetçi olması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.
Uzlaştırmacının görüştüğü çocuk doktoru, 3 öğrenciye 8 ay boyunca toplamda 7 bin lira burs vermesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini iletti. Talebi kabul eden E.Ö., 15 Şubat’tan itibaren 3 öğrenciye toplamda 7 ay boyunca 300’er, son ayda da 233’er lira olmak üzere toplamda 7 bin lira burs 15 Ağustos’a kadar ödeyeceğini taahhüt etti.
Tarafların uzlaşmasıyla, E.Ö yargılanmaktan kurtuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladıAFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

Elazığ'daki depremin ardından Arsemia Ören Yeri kapatıldı

Depremin ardından ziyarete kapatıldı!

AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan bağış miktarını açıkladı

AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı

Adana'da yaşlı kadının halk otobüsünden düştüğü olaya ilişkin sürücü hakkında hapis istemi

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

YTÜ'den deprem paylaşımı olay yaratan Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.