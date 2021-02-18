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Doktoru olduğu hastaneye yaralı olarak gitti

18.02.2021 23:02 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kontrollü hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da kontrollü hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hastaneye hasta bakmak için giden doktor olduğu öğrenildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Erkmen kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere güre, akşam saatlerinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Üroloji Doktoru Berkay Eren’in sevk ve idaresindeki 41 TD 286 plakalı otomobil hemzemin geçide geldiği sırada bariyerlerin kalkmasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada Mehmet A. yönetimindeki 74012 numaralı Afyonkarahisar-Uşak seferini yapan trenin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan Berkay Eren ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Duran ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken Üroloji Doktoru Berkay Eren’in kaza yerinde bulunan valizi ile özel eşyalarını arkadaşları topladı.
Yaralılarının durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

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