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Doktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisinde hasta çocuğuna bakmadığı iddiasıyla Dr.

Doktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisinde hasta çocuğuna bakmadığı iddiasıyla Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı kafasına parke taşıyla vurup yaralayan Abdulkadir Keskinli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Geçen 17 Temmuz günü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde meydana gelen olayda; yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğuna bakılmadığını iddia eden Abdulkadir Keskinli, kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ı başına parke taşı vurarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Abdulkadir Keskinli, hakkında savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.
Savcılık tarafından hazırlanan ve Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Keskinli’nin olay anında Yalçın’ın kafasına mermer taşıyla 2 kez vurduğu, 3’üncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği ve böylelikle kasten öldürmeye teşebbüs ettiği bildirerek hakkında 9 ila 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
'HALİMİZ PERİŞAN'
İki eşli 9 çocuk babası olan ve asgari ücretle bir şirkette şoförlük yaptığı öğrenilen Abdulkadir Keskinli'nin Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ailesi, savcılığın 15 yıla kadar hapis cezası istemesine tepki gösterdi. Keskinli'nin dini nikahlı eşi Ayşe Çelik, hallerinin perişan olduğunu ifade ederek, "Eğer eşim 9-15 yıla kadar yargılanırsa bizim halimiz perişandır. Bize bakacak hiç kimse yok ve mağduruz. Böyle bir şeyi ne vicdan, ne de merhamet kabul etmez. En azında bu çocuklarımıza acısınlar. Beni boş versinler, çocukların durumu ne olacak” diye konuştu.
Olay günü çocuğunun yüksek ateş nedeniyle bayılmasına rağmen doktorun ilgilenmediğini öne süren Ayşe Çelik, şöyle konuştu:
"Benim çocuğum ateşten dolayı bayılmıştı. O doktor benim çocuğuma bakmadığı zaman o doktorun hiç vicdanı yok muydu? Doktor ateşler içinde yanan çocuğuma bakmayarak görevini yapmadı. Benim çocuğum bayıldı, doktor bahçede çayını, sigarasını içiyordu. Hiç oralı olmuyordu. Doktora davranışından dolayı kendisini şikayet edeceğimizi söyledik. Bunun üzerine bizi tehdit edince bu olay yaşandı. Eşim iki eşli ve 9 çocuğu var. Şu anda bize bakacak hiç kimse yok. Doktor vicdanlı olsaydı benim yaşadığım evi ve çocuklarım halini görürdü. Az merhameti olsa kendisi bu şikayetten vazgeçerdi. İlk günden beridir hiçbir şeyi yoktu sadece yoğun bakıma yatırıp rapor almak için öyle yaptılar. İkinci gün doktor ayaktaydı. Eşime ceza vermek için böyle yaptılar."

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Doktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemiDoktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemiDoktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemiDoktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemi

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