Doktoru tehdit etti, ceza almamak için 3 gün sağlık merkezinde çalıştı

Olay, haziran ayında Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.C., çocuğuyla birlikte aile sağlığı merkezine gitti. Dr. Lütfi Tiyekli, T.C. ve çocuğunun maske takmadığını fark ederek maskelerini takmaları konusunda uyardı ancak olumsuz yanıt aldı. Tiyekli maske konusunda ısrar edince T.C. önce saldırmaya çalıştı, ardından da tehdit etti.

3 AY UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

Dr. Lütfi Tiyekli'nin şikâyetçi olması üzerine T.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Tiyekli ayrıca mahkemeye başvurarak kendisini tehdit eden T.C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Karar üzerine T.C.'nin kaydı da bu süre zarfında başka bir aile sağlığı merkezine alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.C.'nin suçunun uzlaştırma suçları kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

HEM TEMİZLİK YAPTI, HEM DE MASKE TAKMAYANLARI UYARDI

Büronun görevlendirdiği uzlaştırmacı Esat Işık, Dr. Lütfi Tiyekli ile görüşerek T.C. ile uzlaşma teklifinde bulundu. Tiyekli, "Sağlık çalışanlarının hangi şartlarda çalıştığını görsün istiyorum. Eğer bir sağlık kuruluşunda 3 gün çalışırsa şikâyetimden vazgeçerim" dedi. Bunun üzerine Işık, T.C. ile görüşerek Tiyekli'nin teklifini kabul etmesi halinde hakkındaki soruşturmanın düşeceğini söyledi. Teklifi kabul eden T.C., 28-29-30 Aralık tarihlerinde bir aile sağlığı merkezinde mesai saatlerinde ücretsiz olarak çalıştı. Bu sürede T.C. hem sağlık merkezinin temizliğiyle ilgilendi hem de merkeze maskesiz gelenleri maskesini takması konusunda uyardı.