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  4. Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı

Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı

08.03.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı

Gaziantep'te kadın doktor Ayşe Okuducu, geçen yıl muayene ettiği Bünyamin Karababa tarafından tehdit edildi. Doktorun şikayetçi olmasının ardından hakkında dava açılan Karabulut, arabulucu ile uzlaşmaya vardığı Ayşe Okutucu'dan özür dileyip, sağlık çalışanlarına pizza dağıttı.

İslahiye’de geçen yıl 5 Nisan’da Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ayşe Okuducu ile muayene ettiği Bünyamin Karababa arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sonrası Ayşe Okuducu, savcılığa giderek kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirttiği Bünyamin Karababa'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık tarafından Bünyamin Karababa ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında dosya İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Arabulucunun yaptığı görüşmelerde Doktor Ayşe Okuducu, hastanın kendisinden ve sağlık çalışanlarından öncelikle özür dilemesini ve sağlık çalışanlarına pizza dağıtması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Bu teklif karşısında Bünyamin Karababa, doktorun talebini kabul ederek hem özür diledi hem de hastanedeki sağlık çalışanlarına 50 pizza dağıttı. (DHA)

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Gaziantep
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