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Doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi.

Doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi

Erhan TEKTEN-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi.
Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, muayene odasında vurarak ağır yaralayan Serhat Tunçdemir, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

(FOTOĞRAF)

Doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi

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