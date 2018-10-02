Erhan TEKTEN-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi.
Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, muayene odasında vurarak ağır yaralayan Serhat Tunçdemir, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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