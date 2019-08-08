Doktoru yaralayan şüpheli, ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi

Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Adana’daki ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Şehitkamil ilçesindeki 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan Hüseyin M., nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılmıştı. Psikiyatri hastası olan ve raporu bulunan şüpheli, nöbetçi mahkemece tedavisi yapılmak üzere Adana’daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hüseyin M., polis ekipleri tarafından Adana’ya götürüldü.

