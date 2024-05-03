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  4. Doktorum dedi, hurdacı çıktı! Evleneceğini sanan kadının dünyası başına yıkıldı

Doktorum dedi, hurdacı çıktı! Evleneceğini sanan kadının dünyası başına yıkıldı

03.05.2024 13:35
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Mersin'de yaşayan Fatma Türkkan'ı (58), kendisini doktor olarak tanıtıp, dolandırmaya çalışan Fahrettin Çamlıca (36), Tekirdağ'da savcılığa teslim oldu. Sahte isim kullandığı belirlenen ve 'Dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan Çamlıca, tutuklandı.

Doktorum dedi, hurdacı çıktı! Evleneceğini sanan kadının dünyası başına yıkıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Fahrettin Camlıca, sosyal medyadan Mersin'de yaşayan Fatma Türkkan ile tanıştı. Kendisini İstanbul'da görev yapan çocuk uzmanı doktor Selçuk Şenocak olarak tanıtan Çamlıca, Türkkan ile bir süre sosyal medya üzerinden görüşüp, evlilik vaadiyle dolandırmaya çalıştı.

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TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Çamlıca, kadını dolandıramayacağını anlayınca görüşmeleri sonlandırdı. Fahrettin Çamlıca'ya ulaşamayan Türkkan, bir televizyondaki programına katılarak başından geçenleri anlatıp, kendisini doktor Selçuk Şenocak olarak tanıtan kişinin bulunmasını istedi. Türkkan, "Bana Mersin'e geldiğini, fakat Silifke'yi bilmediğini söyledi.

"EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Ayrıca Mersin'de evi olduğunu ve 14 bin TL kirada olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben böyle çelişkili konuşmaya başladığını görünce kendisinden şüphelendim. Telefonla beni aradığında defalarca beni çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söylüyordu. Daha sonra da 'Aramızdaki yaş farkından dolayı teyzem ilişkimizi onaylamadı, ayrılmak zorundayız' dedi bana" diye konuştu.

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HURDACI ÇIKTI

Fatma Türkkan'ın her yerde aradığı Fahrettin Çamlıca da bağlandığı yayında, "O benim annem yaşında kadın, 7 ay da görüşmedik, 3 gün mesajlaştık" dedi. Çamlıca, doktor olup olmadığı sorusuna ise doktor olmadığını, doktorluk mesleğini sevdiği için yalan söylediğini anlattı.Çamlıca, yayından sonra kaybolurken, yayına bağlanan yakınları da kendisinin doktor olmadığını Çerkezköy'de hurdacılık işiyle uğraştığını ve daha önce de benzer şekilde adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını söyledi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan Fahrettin Çamlıca, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde savcılığa gidip teslim oldu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Çamlıca'nın 8 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Çamlıca, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeden alınıp cezaevine götürüldü. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Hurdacı
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