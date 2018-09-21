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'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 21:52 | Son Güncelleme

Sosyal medyada açtığı sahte profil ile kendisini çocuk doktoru gibi tanıtarak, iletişime geçtiği annelerden bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istediği iddiasıyla gözaltına alınan C.K., önce, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ardından, Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Sosyal medya ağlarından Instagram’da ’çocuk cerrahı’ olduğunu iddia ederek sahte hesaplar açan C.K.’nin, kendisiyle iletişime geçen annelerden, rahatsızlığı bulunan bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istediği iddia edildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan C.K. hakkındaki şikayet üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifade veren C.K. eğlenmek amacıyla sosyal medya hesabını açtığını belirterek, "Tamamen eğlenmek amaçlı çocuk cerrahı sitesi kurdum. Aileler de bana çocuklarının fotoğraflarını attılar. Çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı, C.K.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazı üzerine şüpheli, yeniden gözaltına alındı. C.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

sapik

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