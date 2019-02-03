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'Doktorum' diyerek esnafı dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, iddiaya göre kendini doktor olarak tanıtan kişi, alışveriş yaptığı esnafı parasını ödemeyerek dolandırdı.

'Doktorum' diyerek esnafı dolandırdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, iddiaya göre kendini doktor olarak tanıtan kişi, alışveriş yaptığı esnafı parasını ödemeyerek dolandırdı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi'nde market işleten Turgut Ertaş, askerdeki oğlu ile cep telefonunda görüntülü konuşurken saçkıran olduğunu ve bıyıklarını kestiğini, tedavi olacağını söyledi. İddiaya göre bu sırada içeriye bir kişi girdi. Ertaş, telefon konuşmasını duyan kişinin 2 paket sigara aldığını belirterek, " 'Abi elini sürme bak, sürersen yayılır. Ben doktorum, sana reçete yazayım, git eczaneden al' dedi. Reçete yazdı, doktor numarasını yazdıktan sonra kredi kartı verdi. Kartın limiti olmayınca 'eşimin kartını almışım, kusura bakma, ben burada satılık ev arıyorum, buraya yeni atandım' dedi. Bende tamam diyerek dükkanı kapatıp eczaneye ilaçları almaya gittim. Eczanedeki görevli kız 'öyle bir ilaç yok' deyince doktor numarasına bakıver dedim 'öyle bir doktor da yok' dedi. Dolandırıldığımı anlayınca karakola gidip şikayetçi oldum." dedi.
'BAŞKALARINI DA BÖYLE KANDIRMIŞ'
Aynı mahallede çiğ köfte dükkanı sahibi Şaban Öztürk ise, "Telefon kulağında 'Hemşire hanım şöyle yapın, hemşire hanım böyle yapın' diyerek içeriye girip 5 dakika kadar konuştu. Ben buranın yabancısıyım, Ankara'dan geldim, beyin cerrahisi doktoruyum' dedi. 1 kilo çiğ köfte, Maraş dondurması ve içeceklerle birlikte 85 TL'lik alışveriş yaptı. Kredi kartlı limiti yetersiz çıkınca en yakın ATM'ye gidip geldi. 'Eksi hesaba düşmüşüm, eşimde doğum uzmanı doktoru. Onun kartından kendi kartıma havale yaparım' dedi. Kendisine doktor diye güvendim. Ertesi gün de gelmeyince hastaneye sorup, araştırdım kendisini. Böyle bir doktorun olmadığını söylediler. Öğrendim ki başkalarını da 'doktorum' diyerek dolandırmış" diye konuştu.
Polis ekipleri, incelemeye aldığı iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

'Doktorum' diyerek esnafı dolandırdı'Doktorum' diyerek esnafı dolandırdı'Doktorum' diyerek esnafı dolandırdı'Doktorum' diyerek esnafı dolandırdı

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