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Doktorun 'asansör' talihsizliği (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.

Doktorun 'asansör' talihsizliği (2)

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Semiz, hastanede asansörün 2 kat düşmesi sonucu, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in sol bacağının kırıldığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başhekim Semiz, A Blok'taki 3 numaralı asansörün ani arıza sonucu 1'inci kattan eksi 1'inci kata düştüğünün tespit edildiğini belirterek, "Asansörlerin hepsi yeşil bandrollü olup, bakım ve kontrol eksiği bulunmamaktadır. Kontrollerin tam ve zamanında yapılması, teknik birimimiz tarafından denetlenmektedir. Hastanemizde sürekli olarak, asansör firmasının bir elemanı bulunmaktadır. Ani arızalara müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildiren Başhekim Ümit Semiz, "Asansör firmamız olan sorumlularla görüşülmüş, ivedi şekilde hastanemize teknik analiz ve arızanın tespiti için çağrılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında gerekli bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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