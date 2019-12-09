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Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaralayan zanlı hakkındaki iddianame tamamlandı. 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen Bayram K.’nin ifadeleri ortaya çıkarken, zanlı olayla ilgili verdiği ifadede pes dedirten cümlelerle kendisini savundu.

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019 tarihinde meydana geldi. Hastanede fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür, hastası Bayram K. tarafından boynundan jiletli saldırıya uğramış ve ölümden dönmüştü.

Bayram K., daha sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞILIĞI YERİNDE

Açılan soruşturma kapsamında saldırgan Bayram K.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istendi. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen sonuçlarda, şahsın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

'DOKTORU DÖVMEYE GİTTİM'

Bayram K.’nin, savcılıktaki ifadesinde de, "2-3 yıldır aynı hastaneye ilaç yazdırmak için gidiyorum. Doktorun bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü de hastaneye doktoru dövmek için gittim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayrıca doktorlar beni kale almayıp, benimle dalga geçtiler. Tüm bu nedenler yüzünden çok sinirlendim. Odasında tartışmaya başlayınca masanın üzerinde gördüğüm, jilet olduğunu sonradan öğrendiğim bir şeyi elime aldım. Ancak bunu doktora sallayıp, sallamadığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

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Hakkında düzenlenen iddianamede Bayram K. için "Kişiyi, Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

(İHA)

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