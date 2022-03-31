Doktorun burnunu kıran profesör rapor alıp eve kapandı! Paylaşımı dikkat çekti: Silah taşıma ruhsatı verilsin

Olay, dün öğle saatlerinde Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartışma çıktı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. Kahraman'ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan Kahraman sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında elinden yaralanan Prof. Dr. Başbuğ ise 10 günlük rapor aldığı ve evine kapandığı öğrendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN' PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Başbuğ'un 18 Mart'ta sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına tepki amacıyla sosyal medya hesabından "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

VALİ MASATLI: TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR KONU

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Olaya el koyup soruşturma başlattıklarını belirten Vali Masatlı, “İlimizde hastanemizin yanında nahoş bir olay meydana geldi. İki doktorumuz birbirleriyle daha önce bir tartışma sonrasında kavga meydana gelmiş. Tabii bu hiçbir zaman bizim tasvip ettiğimiz bir konu değil. Bununla ilgili de olaya hemen el koyup bir soruşturma başlattık. Soruşturma sonucu bu kavganın neden olduğu, ayrıntıları nedir onunla ilgili bütün ayrıntıları ortaya çıkacak. Ona göre de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konudur. Doktorlar bizlere şifa vermek için buradalar, bizlerin psikolojisini düzeltmek, sağlımızı düzeltmek için buradalar. Konuyu araştırıp bütün ayrıntıları ile beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa da bunun gereğini tabii ki yapacağız” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Meslektaşı ile arasında yaşanan olayla ilgili konuşan Prof. Dr. Başbuğ, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi. Kahraman'ın saat 11.00'de odasına geldiğini belirten Başbuğ, “Beni bir takım şeylerle itham etmeye başladı. Daha sonra kendisi odadan ayrılırken benim kapımı son gücüyle çarptı. Ben de arkasından çıktım. Daha sonra birbirimize fiziki olarak temas ettik. Tek taraflı bir darp olmadı. Benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var. Bir arbede oldu. Beraber merdivenden yuvarlandık” diye konuştu.

''BİR KAZA GİBİ DÜŞÜNMEK LAZIM''

Kendisinin de 10 günlük iş göremez raporu aldığını aktaran Başbuğ, “Ben buraya Amasya halkına hizmet etmek için geldim. Buraya geleli 30 gün oldu. 30 gündür Ercan Bey'in mobbingine maruz kaldım. Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” paylaşımıyla ilgili de konuşan Başbuğ, “Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım. Bence sosyal medyada insanlar içinden geldiği gibi konuşabilmeli. Bu bir fikirdi. Fikir verilir. Karşıdan da fikirler gelir. O twitin bu olayla hiçbir alakası yok. Ben o twitte kimseyi şiddete özendirmiyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)



