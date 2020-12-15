Doktorun, doğurttuğu yüzlerce bebeğin babası olduğu ortaya çıktı

Dr. Philip Peven, Detroit’te geçen 40 yıllık kariyeri boyunca yaklaşık 9.000 bebeğin doğmasını sağladı. DNA testi yaptırdıktan sonra genetik olarak eşleştirilen bir grup kardeş, ebeveynlerinin doktoru olan ve babaları olduklarına inandıkları Dr. Peven ile ilişkili olduklarını keşfettiler. Kardeşlerden biri olan Jaime Hall, Dr. Peven’le Aralık 2019’da iletişime geçti ve doktorun kendi spermini kullanarak çok sayıda bebeğin babası olduğunu kabul etti. Dr. Peven 40’lı yılların sonunda sperm donörü olarak kendi spermini kullanmıştı. Her iki ebeveynini de kaybetmiş olan Jaime, bugüne dek ebeveynlerinin bir aile dostu tarafından sperm verildiğini düşündüğünü, Dr. Peven’in kendi spermini kullanmış olabileceğini hiç düşünmediklerini söyledi. Jaime DNA testi yaptırdıktan sonra beş kardeşle eşleştiğini söyledi ancak yüzlerce Peven kardeş olabileceğine inanıyor. Jaime online DNA testi yaptırdıktan sonra Dr. Peven’in akrabası olduğunu keşfetti. The Sun’a konuşan 61 yaşındaki Jaime Hall “Hepimiz aynı hastanede doğmuşuz, hepimizin doğum belgesinde doktorumuzun Dr. Peven olduğu yazıyor. Sonra orada Dr. Peven’in torununun da bulunduğunu farkettim. Benimle %12.3 aynı DNA’yı paylaşan yarı yeğen olarak görünüyordu. Bu da inkar edilemez bir kanıt oldu. Dr. Peven’in torunu ile, kardeşim Lynn’in kızından daha fazla DNA paylaşıyordum” dedi.

Jaime 50’li yıllarda ailesinin Dr. Peven’in Detroit’teki muayenehanesini ziyaret ettiğini, 1956’da Jaime’nin ablası Lynn’in doğduğunu 1959’da da Jaime’nin doğduğunu, her iki kardeşin de Dr. Peven tarafından doğurtulduğunu söyledi. Jaime 2008’e kadar ailesinden şüphelenmemiş ancak üvey kardeşlerinden biri ona ve Lynn’e babalarının biyolojik babası olmadığını söyleyince DNA testi yaptırmaya karar vermiş. 2017’de de yaptırdığı babalık testi şüphelerini doğrulamış. 2019’da iki farklı gen analizi ile biyolojik ailesinin peşine düşen Jaime “Yüzde 50 Aşkenaz Yahudisi olduğumu keşfettim, ancak ailemde kimse Aşkenaz Yahudisi değildi. Kız kardeşim Lynn’le bir ölçüde eşleşiyorduk ama onun DNA’sında Aşkenaz Yahudisi olduğuna dair bir şey yoktu. Yakın ailem olarak başka eşleşmeler vardı ve çok tuhaftı” dedi. Bir sonraki sene genetik geçmişinin analizini yaptıran ve bir dizi hiç tanımadığı kardeşi ile bir araya gelen Jaime akrabası görünen herkese mesaj göndermeye başlamış. Jaime ile yüksek oranda aynı DNA’yı paylaşan ve Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaşayan en yaşlı mezunu olan Dr. Peven tarafından doğurtulmuş birçok kişiden çok sayıda e-posta aldığını söyledi.

Ocak 2020’de ise DNA analizi yoluyla öğrendiği üvey kardeşleriyle bir ekip oluşturdu ve sonunda Dr. Peven ile tanışmaya karar verdi. Şu an 104 yaşında olan Dr. Peven Michigan’da tek başına yaşıyor. Peven’in kendisine, kadın hastaları uzanırken basit bir pipet prosedürü kullanarak kendisine ya da diğer doktorlardan birine ait sperm örneğini yerleştirdiği açıklamasını yaptığını söyleyen Jaime Peven’i “Kamburlaşmıştı ve yürüteç yardımıyla yürüyordu. Kendisine nöropati olduğunu söyledi ancak zihni çok keskindi” sözleriyle tanımladı. Peven’e ailesinin ve bebekliğinden fotoğraflar gösteren Jaime “O bir sandalyede oturuyordu, biz de ayaklarının dibindeydik, tıpkı onun küçük kızları gibi. O ‘Ben bir öncüydüm, böyle bir şeyi yapan tek kişiydim’ dedi. Biz de ona bizi sadece doğurtmadığını aynı zamanda babamız olduğunu düşünüyoruz dedik. Bunu nerden çıkardığımızı sorunca da ona DNA testinden bahsettik. Sonra bize hastanede sperm bağışlayan tek doktor olmadığını ve oradaki bir grup doktorla birlikte çok sayıda çocuğun babası olduğunu söyledi. 1947’den bu yana sperm bağışladığından bahsetti” dedi.

Dr Peven kendisini doğurganlık tedavisinde dönemin öncüsü olarak tanımladı. Dr. Peven sperm bağışlayarak biyolojik babası olduğu çocukların kendisini bulabileceğine o güne dek hiç ihtimal vermemiş. Jaime’nin kız kardeşi Lynn Neher de benzer bir DNA testi yaptırarak babasının Dr. Peven’in çalıştığı hastanedeki doktorlardan biri olduğunu keşfetmiş. Her ne kadar şok edici bir deneyim yaşıyor olsalar da Jaime ve Lynn tüm bu olanlarla ilgili pozitif hissettiklerini söylüyor. Jaime “Hiç negatif açıdan bakmıyorum. Sonuçta bu doktor anneme ve diğer kadınlara çok istediği bir şeyi vermiş. O zamanki yasal düzenlemeler de şu anki gibi değilmiş. Sonuçta o insanlara yardım etmek istemiş. Bazı insanlar kendimi aldatılmış hissedip hissetmediğimi sordu. Bunu bir varoluş sorununa dönüştürdüler, ama ben öyle düşünmüyorum. Dünyada olmaktan dolayı mutluyum” dedi. Jaime’nin kız kardeşi Lynn ise “Eğer Dr. Peven ve onun doğum kliniği olmasaydı burada olamazdım. Olan her şeye minnettarım. Kızgın olmak için bir sebep göremiyorum. Ancak Dr. Peven’in yönteminin etik olmadığını düşünüyorum. Tedavi ettiği kadınlara kendi sperm örneğini kullanacağını söylememesi asla doğru değildi. Bugünün standartlarına göre kabul edilemez” dedi.