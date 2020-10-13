Doktorun “endişelenecek bir şey yok” dedi, kanser çıktı!

28 yaşındaki Nicole Kowalski, dişlerinde ilk kez 2017’de ağrı hissetmeye başladı. Los Angeles’da yaşayan ve öğrenci olan Nicole, ağrıları nedeniyle diş doktoruna gitti; ancak doktor Nicole’e endişelenmesi gereken bir şey olmadığını söyledi. 6 ay sonra ağrılar, Nicole’ü uyutmayacak kadar şiddetlenmeye başladı. 2018’in Ocak ayında tekrar doktora giden Nicole’e röntgen çekildi ve üst çenesinde kemik eksildiği ortaya çıktı. Diş doktoru, Nicole’ü bir ağız cerrahına yönlendirdi ve genç kadının ağzında iyi huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı. Tümör, ölümcül olmasa da alınması gerekiyordu ve ameliyat edilen Nicole’un ağzından dört diş çekildi. Ameliyatın ardından genç kadına obturatör protez verildi ve onsuz yemek yiyemeyeceği ya da konuşamayacağı söylendi. Nicole’e bu protezin çok gerekli olduğu söylenmesine rağmen ABD sağlık sistemi, bu protezi gereksiz olarak görüyor. Ancak ne yazık ki ameliyatlar Nicole’ün iyileşmesini sağlamadı. Ameliyattan iki hafta sonra yapılans ağlık taramalarında, doktorlar Nicole’ün tükürük bezlerinde kanser olduğunu keşfetti.

Nicole’ün ön dişleri de dahil olmak üzere yedi dişi çekildi.

Tükürük bezlerinde kanser olduğu keşfedilen Nicole “Ailemde kanser var. Bu nedenle kansere yakalanma riskim olduğunu biliyordum, ama yine de duymaya hazır değildim. Yaşımı ve yapmak istediklerimi düşününce büyük bir yalnızlık hissediyorum. Her şey bir diş ağrısıyla başladı. Doktor endişelenecek bir şey olmadığını söylemişti ama ağrılar altı ay içinde arttı ve tüm çeneye yayıldı. Artık uyuyamaz bir hale gelmiştim. Önce çene kemiğinde eksilme olduğu fark edildi. Sonrasında yapılan biyopside tümör alındı. Doktor dört dişimi çekti ve bana takmam için bir protez verdi. Ancak daha sonra bana yanlış teşhis konduğunu ve tükürük bezi kanseri olduğumu öğrendim” dedi.

Nicole’ün ağrıları hala sürse de, kanseri şimdilik atlattı.

Kanser teşhisinin ardından bir ay boyunca radyasyon tedavisi gören Nicole’de kas spazmı ve çene kilitlenmesi gibi yan etkiler görüldü. Bunların sonucunda ağzını zar zor açabilen Nicole konuşma terapisi ve çenesi için fizik tedavi görmek zorunda kaldı. Kanseri bir süreliğine yenen Nicole’a 2019’da tekrar kanser teşhisi kondu ve çene kemiğinin neredeyse öldüğü ortaya çıktı. Yapılan operasyonda ön dişler de dahil olmak üzere yedi dişi çekilen Nicole “Bir ay boyunca radyasyon tedavisi gördüm ama ağrılar dinmedi. Bir sene sonra dişlerim normal olmayan bir biçimde kaymaya başladı ve doktorlar tedavinin yan etkisi olarak çene kemiğinin ölüyor olabileceğini düşündü. Tekrar ameliyat oldum ve yedi dişim çekildi, radyasyon tedavisine devam edildi” dedi.