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Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ankara'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) yapılan otopsisinde kanında 'propofol' adlı anestezi ilacıyla birlikte çoğu antidepresan 7 farklı ilaç tespit edildi.

Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre 'propofol' ampül, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre 'propofol' enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre 'propofol' içeren enjektör bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman’ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kıza 'Arveles' ve 'Zofer' adlı ilaçları verdiğini, 'Propofol' ilacının kendisini vermediğini söyleyen Özgür T., 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

Özgür T., ifadesinde gece saat 04.00 sıralarında acil bir ameliyat için çağrıldığını, ameliyat sonrası sabah eve geldiğinde Ayşe Karaman’ı ölü bulduğunu iddia etti.

ADLİ TIP RAPORUNDA 7 FARKLI İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Ayşe Karaman'ın ailesi, Özgür T.'nin kızlarını ilaç bağımlısı yaparak, kendisine bağlandığını ve her istediğini yaptırdığını iddia etti. Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de, şüphelinin ifadesinde de belirttiği gibi Ayşe Karaman'ın intihar etmesini gerektirecek herhangi bir sorun olmadığını ölümüne neden olan ilacın ancak bir doktorun elde edebileceği 'propofol' adlı ilacının neden olduğunu söyledi.

7 FARKLI İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda ise genç kızın kanında alkol ve bunun yanı sıra 7 farklı ilaç tespit edildi. Bu ilaçlar, çok güçlü uyuşturucu özelliği olan, ağrı kesme ve anestezi ilacı olarak da kullanılan 'Fentanil', anestezi ilacı 'propofol', antidepresan ve ağrı kesici ilaçları 'Mirtazapin', 'Desmetil', 'Keteprofen', doku uyuşturmak için kullanılan 'Lidoain' ve kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan 'ondansetron' adlı ilaç. Raporda, Karaman’ın ölümüne bu ilaçlardan hangisinin neden olduğunun tam olarak tespit edilemediği yer aldı. Savcılık da, dosyayı, Ayşe Karaman’ın ölümüne neden olan ilacın tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

'BU ŞEKİLDE ALDATMAK ÖLÜME GÖTÜRÜR' DEMİŞ'

Öte yandan Ayşe Karaman’ın bir arkadaşının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Tanığın ifadesinde, "Ayşe Karaman, Özgür T’nin kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını söylüyordu. Bütün mesajlarını incelediğini ve artık kendisinden korkmaya başladığını söyledi. Ayşe Karaman, bir keresinde Özgür T’nin kendisine 'propofol' verdikten sonra uyuttuğunu ve tacizde bulunduğunu söyledi. Olaydan yaklaşık 5 gün kadar önce de, Ayşe bana Özgür’ün bir arkadaşının kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olay konusunda Özgür T’nin kendisine imalı bir şekilde, 'bu şekilde aldatılmanın soncu ölüme götürür' ifadelerini kullandığını, Özgür ile arkadaşlığının artık saplantılı bir hal aldığını anlatmıştı" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ayşe karaman doktor anestezi uzmanı

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