Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Soruşturma kapsamında ifade veren Ayşe Karaman'ın ailesi, Özgür T.'nin kızlarını ilaç bağımlısı yaparak, kendisine bağlandığını ve her istediğini yaptırdığını iddia etti. Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de, şüphelinin ifadesinde de belirttiği gibi Ayşe Karaman'ın intihar etmesini gerektirecek herhangi bir sorun olmadığını ölümüne neden olan ilacın ancak bir doktorun elde edebileceği 'propofol' adlı ilacının neden olduğunu söyledi.

7 FARKLI İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda ise genç kızın kanında alkol ve bunun yanı sıra 7 farklı ilaç tespit edildi. Bu ilaçlar, çok güçlü uyuşturucu özelliği olan, ağrı kesme ve anestezi ilacı olarak da kullanılan 'Fentanil', anestezi ilacı 'propofol', antidepresan ve ağrı kesici ilaçları 'Mirtazapin', 'Desmetil', 'Keteprofen', doku uyuşturmak için kullanılan 'Lidoain' ve kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan 'ondansetron' adlı ilaç. Raporda, Karaman’ın ölümüne bu ilaçlardan hangisinin neden olduğunun tam olarak tespit edilemediği yer aldı. Savcılık da, dosyayı, Ayşe Karaman’ın ölümüne neden olan ilacın tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.