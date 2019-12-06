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Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

    Ankara'da, erkek arkadaşı Uzman Dr.

Ankara'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölmeden önce sosyal medya hesabından farklı zamanlarda paylaştığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın otomobili kullanırken, yüksek sesle müzik dinlediği ve müziğe eşlik ettiği görülüyor.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, tutuklandı. Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, Pazartesi günü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

'HAYAT DOLU BİR KIZ'

Ayşe Karaman'ın, ailesi ve avukatı genç kızın Özgür Tarhan tarafından öldürüldüğünü söylerken, Tarhan ilk ifadesinde Karaman'ın aşırı doz nedeniyle öldüğünü iddia etti. Daha sonra dosyaya giren belgelerde Tarhan'ın avukatları Karaman'ın intihar ettiğini de ileri sürdü. Ailesi ise, kızlarının intihar etmesini gerektirecek bir durum olmadığını, hayat dolu bir kız olduğunu söyledi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Karaman'ın yeni ortaya çıkan sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, otomobil kullanırken yüksek sesle müzik dinlediği, müziğe eşlik ettiği görülüyor. Bir başka görüntüde de Karaman, İstanbul'da Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken telefonuyla kayıt yapıyor. Yine otomobilde iki arkadaşıyla yüksek sesle çalan müziğe eşlik eden Karaman’ın, paylaştığı videoya da, 'aman finaller kimin umurundaki zaten' yazdığı görülüyor. Başka bir görüntüde de Karaman okuduğu okulda önce kendini ardından da okul kantininde ders çalışan bir grup arkadaşını çektiği görülüyor.

CEREN DAMAR’IN AİLESİNİN AVUKATI BU DOSYADA SANIK AVUKATI

Öte yandan, Ankara'da kopya çekerken yakaladığı gerekçesiyle öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Ceren Damar’ın ailesinin avukatı Çetin Aslan’ın, bu dava kapsamında önümüzdeki Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak olan Özgür Tarhan'ı savunacak avukatlar arasında olduğu öğrenildi.

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