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Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

16.03.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

Zonguldak'ta amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen doktor Duygu Çoban, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hastalıkla mücadele eden meslektaşlarını fotoğrafladı. Hastane çalışanlarının yaşadıklarını ölümsüzleştiren Çoban, kendisini en çok hemşire arkadaşının fotoğrafının etkilediğini söyledi.

Daha önce görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde salgınla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci fotoğraflayan Alaplı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Çoban, hastane koridorlarında açtığı sergiyle salgınla mücadelenin önemine dikkati çekiyor.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları zorlu süreci gelecek yıllara aktarabilme fikrinin kendisini bu çalışmaya yönelttiğini söyledi.

Meslektaşlarıyla yoğun süreçlerden geçtiğini anlatan Çoban, "Daha önce de amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediğim için aklıma böyle bir fikir geldi. Yaşadığımız anı ölümsüzleştirmek istedim." dedi.

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- 'RUTİN İŞLERİNİ YAPARKEN FOTOĞRAFLADIM'

Çoban, hastane yönetiminden büyük destek gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemizin basın yayın birimiyle koordineli şekilde çalışarak hastanenin yoğun bakımı servisini, laboratuvarlarını, acil servisini gün içerisinde giderek fotoğraflamaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarım olduğu için onlar kendi doğal işlerini yaparken ben de fotoğraflarını çektim. O yüzden fotoğraflarım doğal çıktı. O dönem yaşadığımız zorlu süreci 50-100 yıl sonrasına aktarabilme fikri beni bu işe yöneltti."

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'HASTA ODASINDAN ÇIKTIKTAN SONRA ÇEKTİK'

Kendisini en fazla etkileyen fotoğrafın hemşire arkadaşının hasta odasından çıktıktan sonraki halini yansıtan kare olduğunu aktaran Çoban, "Pandemi servisinde nöbette çektiğimiz bir fotoğraf bu. Beraber çalıştığımız hemşire arkadaşlarımızdan biri. Hastayla ilgili acil müdahale etmemiz gereken bir durum vardı. Hasta odasından çıktıktan sonra çektiğimiz bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz de fotoğrafları herkesin görmesini istediklerini dile getirerek, "Fotoğraf çekerek bize tercüman oldu, emeği için teşekkür ederiz." diye konuştu.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak
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