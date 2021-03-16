Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

Daha önce görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde salgınla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci fotoğraflayan Alaplı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Çoban, hastane koridorlarında açtığı sergiyle salgınla mücadelenin önemine dikkati çekiyor.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları zorlu süreci gelecek yıllara aktarabilme fikrinin kendisini bu çalışmaya yönelttiğini söyledi.

Meslektaşlarıyla yoğun süreçlerden geçtiğini anlatan Çoban, "Daha önce de amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediğim için aklıma böyle bir fikir geldi. Yaşadığımız anı ölümsüzleştirmek istedim." dedi.

- 'RUTİN İŞLERİNİ YAPARKEN FOTOĞRAFLADIM'

Çoban, hastane yönetiminden büyük destek gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemizin basın yayın birimiyle koordineli şekilde çalışarak hastanenin yoğun bakımı servisini, laboratuvarlarını, acil servisini gün içerisinde giderek fotoğraflamaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarım olduğu için onlar kendi doğal işlerini yaparken ben de fotoğraflarını çektim. O yüzden fotoğraflarım doğal çıktı. O dönem yaşadığımız zorlu süreci 50-100 yıl sonrasına aktarabilme fikri beni bu işe yöneltti."