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  4. Doktorun intiharı anbean kamerada! Sosyal medya paylaşımı her şeyi anlatıyor

Doktorun intiharı anbean kamerada! Sosyal medya paylaşımı her şeyi anlatıyor

12.08.2024 12:09
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12.08.2024 12:09
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Samsun'da sabah saatlerinde kahreden bir olay yaşandı! Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat bir ay önce kiraladığı evin balkonunda atlayarak yaşamına son verdi. Doktorun intihar etmeden 6 saat önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Samsun'da, eşinden boşanan ve sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşarak "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu bırakan doktor, 4. kattan atlayarak intihar etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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AİLEVİ PROBLEMLER YAŞIYORDU

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat (54), oturduğu 4 kattaki evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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ATLAMA YATAĞINI YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şişirmiş oldukları atlama yatağını doktorun balkonunun altına çekmeye çalıştığı sırada doktor, ekiplerin gözleri önünde kendini 4. kattan aşağı bıraktı.

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BİR AY ÖNCE KİRALAMIŞ

Beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede meslektaşlarının çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI HER ŞEYİ ANLATIYOR

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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AW265559_08Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar sosyal medya Doktor
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