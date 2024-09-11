Doktorun kafasına elektrikli çaydanlıkla vura vura kafatasını çatlattı: Adana bu saldırıyı konuşuyor

Adana doktora çaydanlıkla saldırıyı konuşuyor. İşe giriş raporu almak için aile sağlığı merkezine giden S. D.'ye doktor Can Cevher Gürler, kendisine kayıtlı olmayan hastaya bu raporu veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine S.D. doktoru ölümle burun buruna getirdi.

KAYITLI OLMADIĞI DOKTORDAN RAPOR İSTEDİ

Olay, dün gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Aile hekimi kaydı başka doktorda olan S. D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler, kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

ODADAKİ ÇAYDANLIĞI ALIP SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine S. D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırıcı sonucu Gürler'in sol omzunda çıkık, kafa tasında çatlak ve açık yaralar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gürler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis S. D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır