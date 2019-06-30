"Doktorun kontrolünden geçmeden yapay zeka karar veremez"

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Yaşanan baş döndürücü gelişmelerle insan hayatını birçok alanda etkileyen yapay zeka sistemleri, sağlık sektöründe de doktorlara yardımcı bir rol üstlenecek. Yapay zekada yaşanan gelişmeler günlük yaşamın bütün yönlerini büyük bir hızla etkilemeye devam ediyor. Aslında çok fark edilmese de ulaşımdan eğitime, üretimden eğlenceye kadar yapay zeka sistemleri pek çok alanda insan alışkanlıklarını değiştiriyor. Bankaya kredi başvuruşu yapıldığında, sosyal medyada kişinin önüne düşen haberlerin seçiminde ve internet reklamlarında algoritmalar karar verme süreçlerinde etkili rol oynuyor. Yapay zeka sistemli robotlar ve algoritmaların özellikle iş hayatına büyük kolaylık getireceği, iş yapma süreçlerini çok kısaltacağı tahmin edilirken, bu sistemler aynı zamanda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Söz konusu endişelerin başında ise istihdamda yaşanabilecek azalma ve insana duyulan ihtiyacın kalmaması geliyor. Fakat bu endişelerin yanında yapay zeka sistemlerinin insana yardımcı bir rol üstleneceği, insanların "yaratıcı" işlere daha fazla vakit ayıracağını düşünenlerin sayısı da az değil... İnsan hayatını doğrudan etkileyen sağlık sektörü de yapay zeka sistemleri tarafından etkilenen ve gelecekte daha çok etkilenmesi beklenen alanlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, bu alanda tedavi öncesi, tedavi ve sonrası süreçlerde yapay zeka sistemlerinin etkili olmasını beklerken, yine de insan faktörünün hiçbir zaman aradan çıkmayacağını belirtiyor.

- "İnsanı devreden çıkarmadan, tamamlayıcı, yardım edici bir rolde düşünmeliyiz" İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gözde Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka sistemlerinin genel olarak tekrar eden ve sıkıcı işleri alacağını, insanlara yaratıcı işler yapmak için daha fazla imkan vereceğini belirterek, şunları kaydetti: "Örneğin, arabanız kendi kendine sürüş yapabilirse o arada oturup başka işlerle ilgilenmeye vaktiniz olur. Yapay zekayı genel olarak insanı devreden çıkarmadan, tamamlayıcı, yardım edici bir rolde düşünmeliyiz. Günümüzdeki yapay zeka, monoton ve insan hayatını etkilemeyen görevler dışında insanın yerini alacak durumda değil. İnsanın geleceğini ilgilendiren kritik konularda inisiyatifi tamamen yapay zekaya bırakacak durumda değiliz. Yapay zekanın şu anki hali ile öyle bir şey öngörmüyorum. Daha çok tekrar eden ve rutin görevleri yapacak. Yapay zekanın bu görevleri insandan devraldığı böyle bir sisteme ayak uydurmak için de topluma buna göre bir eğitim vermemiz ve insanlara farklı yetenekler kazandırmamız gerekecek."

- Yapay zeka, sağlıkta doktora yardımcı olacak Prof. Dr. Gözde Ünal, yapay zekanın yardımcı rolünün sağlık sektörü için de geçerli olduğunu vurgulayarak, sektörde şu an için herhangi bir otonom makineden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Ünal, devamla şunları kaydetti: "Şu anda röntgen filmlerini okuyan ve anormallikleri tespit edebilen yapay zeka sistemleri geliştirilmekte fakat henüz hastanelerde günlük kullanımda değil. Sağlık sektöründe büyük bir potansiyel var. Yapay zeka, vatandaşların geçmişe dönük her türlü sağlık bilgilerinin ve verilerinin taranmasında ve buna bağlı olarak sonuç çıkarılmasında ve aksiyon alınmasında kullanılabilir. Yine kişinin durumu ile ilgili müdahale eden bir konumda değil de, uyarı veren bir işlevi olabilir. Doktor, bu sistemde yine döngüde kalmak zorunda. Doktorun kontrolünden geçmeden yapay zeka karar veremez, sadece işimizi kolaylaştırabilir. Örneğin, radyoloji tekniklerinde insan hatası sebebiyle gözden kaçan şeyleri yapay zeka ile en düşük seviyeye indirebiliriz. Bir röntgeni okumada doktorun gözünden kaçabilecek veya hastaya ait farklı zamanlarda alınmış röntgen, ultrason ve benzeri tıbbi görüntülerin veya fizyolojik verilerin zaman içindeki değişikliklerinin tespitinde ancak karmaşık bir hesaplama sonucu ortaya çıkarılabilecek bir şeyi yapay zeka tespit ederek uyarı verebilir."