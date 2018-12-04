Doktorun mesleki araştırmaları hayat kurtardı

Burada, ilk tetkikleri hastanenin kardiyoloji uzmanı Dr. Çetin Duman tarafından yapılan Uğur'un teknik ekipman yetersizliği nedeniyle acilen Konya'da sevk edilmesine karar verildi.

- "Sevk edilmesinde ciddi yaşamsal risk bulunuyordu"

Akşehir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp kapakçığı değiştirilen hastalarda kanı sulandırıcı ilaç kullanımına rağmen zamanla pıhtı oluşabildiğini söyledi.

Bu pıhtının kapakçığın çalışmasını engellediğini belirten Duman, "Bu durumda yaygın olarak uygulanan tedavi yöntemi, ameliyatla pıhtıya müdahale edilmesidir ancak hastanemize acil olarak getirilen İsmet Uğur için bu ihtimal zayıf kalmıştı. Hastanemizde kardiyoloji ameliyatları yapılmadığı ve direkt Konya'ya sevk edilmesinde ciddi yaşamsal risk bulunduğu için hastaya pıhtı eritme tedavisi uyguladık." diye konuştu.

- "Derin şok tablosundaydı"

Duman, yakından takip ettiği tıp literatüründe yer alan bir tedavi yöntemini uygulayarak hastaya acil müdahalede bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastamız hastaneye genel durum bozukluğu ve nefes darlığıyla getirildi. Tansiyonu 50-30, nabzı dakikada 55'ti. Hasta derin şok tablosundaydı. Sol kapakta pıhtıya bağlı hareketlerde ileri derece azalma tespit ettik. Yapılan çalışmalarda, kalp damar cerrahisi ünitesi olmayan merkezlerde pıhtı eritici tedavinin etkili ve güvenli olduğu gösterildiğinden, hemen pıhtı eritici tedaviye başladık. Durumunu stabil hale getirdikten sonra da Konya'ya sevk ettik. Bu tedavinin başarılı olması, sol kapakta pıhtılaşmaya bağlı şok tablosundaki hastaların tedavisine ışık tutması yönünden önem taşıyor."