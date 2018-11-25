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Doktorun meslektaşı tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde bir özel hastanede görev yapan üroloji uzmanı, bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı meslektaşı tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir özel hastanede görev yapan üroloji uzmanı, bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hacı Bekir Genişer, idrar yapamama şikayeti olan bir hastayı ameliyat etti.

Hasta ameliyat sonrası taburcu edilme işlemleri sırasında daha önce kendisine bakan aynı hastanede görevli beyin cerrahisi uzmanı Opr .Dr. Y.S'yi telefon ile arayarak, bir önerisinin olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Y.S. de Hacı Bekir Genişer'i odasına çağırdı.

Odaya giden Genişer'e hastayı neden ameliyat ettiğini soran Y.S, hastanın ameliyat edilmemesi gerektiğini iddia ederek bağırmaya başladı ve Genişer'i darbetti.

- 7 gün iş göremez raporu aldı

Opr. Dr. Hacı Bekir Genişer, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Opr Dr. Y.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adli tabipten 7 gün iş görmez raporu alan Genişer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana muayeneye gelen hastamıza gerekli olan müdahaleyi yaptım. Ancak diğer meslektaşım beni odasına çağırarak, 'yalandan ameliyat ediyorsun' diyerek bağırdı. Daha sonra da saldırdı, beni yumruklamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika sonra odaya giren görevliler beni kurtardı. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım. Ben yapılması gerekeni ve görevimi yaptım. Bu saldırıyı hak etmedim. Adalete güveniyor ve yerini bulacağına inanıyorum." dedi.

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Bafra darp doktor Meslektaş Samsun

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