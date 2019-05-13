Doktorun odasının kundaklanmasına tepkiler

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde geçtiğimiz günlerde bir doktorun odasının kundaklanmasına sağlık camiasından büyük tepki geldi.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal’ın odası bir hasta yakını tarafından kundaklanmıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yakalandı

Hastane Başhekimliği olayın ardından zanlının hastane içinde gezdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yangın sırasında kaydedilmiş görüntülerde yangının boyutu gözler önüne serildi.

Tepkiler çığ gibi

Olaya tepkiler ise çığ büyüyor. Son olarak Tabipler Odası ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği tarafından hastane içinde düzenlenen basın toplantısında kundaklama olayına tepki gösterildi.

Burada konuşan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur, yangın sonrası dumandan etkilenme ihtimaline karşı doğumhane, radyasyon onkolojisi ve çocuk yoğun bakım servisindeki hastaları kısa süre içerisinde başka birimlere naklettiklerini söyledi. Olaya tepki gösteren Beytur, “Bu üzücü hadise maalesef sağlıkta şiddetin son bir noktası. Ben ilk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü görüyorum bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değildir” dedi.

Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise Malatya’da 21 yıldır görev yaptığını ifade ederek, Malatya insanının kadirşinas olduğunu ve böyle kötü olayların şehri karalamasına müsaade edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Önal, "Malatya’nın insanlarını hiçbir zaman bu kendini bilmez kişiyle bir tutmayalım” şeklinde konuştu.

Önal, konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştüklerini belirterek Koca’dan sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için gerekenlerin yapılmasını istediklerini söyledi.

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan da, "Aslında yapılan saldırı hocamızın şahsında hastanemizden hizmet alan hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına, yani bütün Malatya halkına yapılmıştır” diye konuştu.

