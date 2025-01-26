Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır