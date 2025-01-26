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Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

26.01.2025 19:45
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İstanbul'daki bir özel hastanede iddia edilenler kan dondurdu. Özel hastanede çalışan bir doktor, sosyal medya hesabından anne adaylarının sosyal medyaya video çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığı iddiasında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

ISTANBUL---SOSYAL-MEDYADA-YAYILAN-OZEL-H_534005_158144

Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

ISTANBUL---SOSYAL-MEDYADA-YAYILAN-OZEL-H_534006_158144

Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
erken doğum Sağlık Bakanlığı iddia
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