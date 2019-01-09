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-  DOKTORUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

- İZMİR'DE YÜZLERCE KADINI İLGİLENDİREN SKANDAL...

- İZMİR'DE YÜZLERCE KADINI İLGİLENDİREN SKANDAL...

- Bir doktor tarafından meme muayenesi sırasında çekilen çok sayıda kadının görüntüsü, Rusların kurduğu bir arkadaşlık sitesinde paylaşıldı.
- Bir ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri her şeyden habersiz olan kadınlardan birine ulaşınca skandal ortaya çıktı .Kadınların görüntüsünü çektiği belirlenen doktor gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA), -
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı.

SİTEDE DOLAŞANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.
Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR
18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.
Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi.
Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Görüntü dökümü
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-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden görüntüler
-Muhabir anonsları
-Sosyal medya sitesinde paylaşılan gizli kamera görüntüleri
-Doktorun fotoğrafı
-Doktorun sağlık kontrolünden geçirilmesi

DHA FEED

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