-  DOKTORUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

- İZMİR'DE YÜZLERCE KADINI İLGİLENDİREN SKANDAL...

- Bir doktor tarafından meme muayenesi sırasında çekilen çok sayıda kadının görüntüsü, Rusların kurduğu bir arkadaşlık sitesinde paylaşıldı.

- Bir ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri her şeyden habersiz olan kadınlardan birine ulaşınca skandal ortaya çıktı .Kadınların görüntüsünü çektiği belirlenen doktor gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA), -

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı.

SİTEDE DOLAŞANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.