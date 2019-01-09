Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) BİR doktor tarafından meme muayenesi sırasında gizlice çekilen çok sayıda kadının görüntüsü, Rusların kurduğu bir arkadaşlık sitesinde paylaşıldı. Bir ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, her şeyden habersiz olan kadınlardan birine ulaşınca skandal ortaya çıktı. Kadınların görüntüsünü çektiği belirlenen doktor gözaltına alındı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.