Doktorun uyuşturucu partisinde öldüğü iddiası

Denizli’de yılbaşı eğlencesi için arkadaşları ile bir araya gelen ve eğlence sonrası yattığı uykudan bir daha uyanamayan 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz’ın arkadaşı, Nurullah Tan, olayın ardından polise verdiği ifadesinde eğlence gecesi eve uyuşturucu getirdiğini ve kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını itiraf etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı. Şahısların ayrıca bir diğer arkadaşı olan ev sahibi Berkay T.’nin yaptığı alkolü içtikleri de belirlendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. 31 Aralık gecesi diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.’nin ailesine ait evde bir araya geldi. Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah Tan da katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı. Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y. ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Bunun üzerine gençler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz’ın öldüğünü belirlerken, diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.’nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Koma halindeki doktorlar ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırılırken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karaayvaz’ın, Denizli Kocabaş Cezaevinde görev yaptığı öğrenilirken, törene çok sayıda infaz koruma memuru ve doktorlar da katıldı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından komaya giren doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.’nin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ederken, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme ise çok yönlü olarak devam ediyor.